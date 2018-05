Madre sólo hay una…

[email protected]

Mayo ha sido tradicionalmente el mes de las flores, ya que todos los campos de México y del hemisferio norte están llenos de estos bellos productos de muchas plantas. Es un mes de colorido y en el que las antiguas tradiciones habían dedicado a la diosa Rea en Grecia, o la Virgen María en el cristianismo.Considerando las virtudes de luminosidad y amor que se presumen de las madres es que se dio lugar para dedicar un día a festejar a la madre, ya que honrarla debe ser todos los días, este es un mandato divino y una muestra de agradecimiento a y por la vida.Todos los seres humanos hemos nacido de una madre, así que todos tenemos alguien a quien honrar y también festejar. Es tan significativo esto, que una forma de lastimar a una persona es decirle que no tuvo mamá. Afortunadamente todos la tuvimos o tenemos.Las virtudes que hacen una madre exitosa son valores tales como: coherencia, escucha de sentimientos, actuación con ética, modelaje de esfuerzo, constancia y disciplina, es amorosa, alegre y divertida, feliz, defiende sus valores, respetuosa, comprometida con sus semejantes, confiable, satisfecha y agradecida con la vida.Desde luego que las anteriores virtudes son las flores que adornan a una madre exitosa; sin embargo, todos llevamos dentro ese mensaje de ser virtuosos, como nuestras madres. Los hombres también participamos de las mismas virtudes cuando se trata de crecer y desarrollarnos.Una madre es comprensión: sus palabras calman, sus caricias sanan y sus besos reconfortan. Nadie conoce mejor a sus hijos que su propia madre; ella tiene la capacidad de entender los distintos factores que influyen en su estado de ánimo y comportamiento. El alto nivel de percepción de una madre, desarrollado por ese fuerte vínculo que hay con el hijo, la hace, en definitiva, la portadora por excelencia del valor de la comprensión.Una madre es responsabilidad: una madre vela por el bienestar de sus hijos y de su hogar cueste lo que le cueste, asume su rol con entereza, cumple con sus deberes y reconoce la gran responsabilidad que se la ha sido asignada al consignarle la crianza de unos seres humanos para hacer de ellos, maravillosas creaturas.Una madre es paciencia: paciente ante las situaciones arduas e ineludibles de la vida, paciente ante los conflictos naturales que se presentan en el núcleo familiar, paciente ante las incansables enseñanzas para hacer de sus hijos (as) personas íntegras y valerosas: obra que realizará sin tregua durante años y que tal vez nunca verá terminada. Una madre vive la paciencia en grado excelso.Una madre es amor: el amor a las hijas (os) es único y particular, perpetuo, transparente, carente de egoísmo y de ambición personal. Por este amor la madre desafía hasta sus propias capacidades y realiza actos verdaderamente increíbles para proteger o beneficiar a los hijos (as).El amor es el principio y el fin de los valores humanos, es el que provee el punto de partida de las demás virtudes. Al mirar la raíz de cada uno de los anteriores, el centro donde estos convergen es el amor. Porque amor no significa sacrificio sino donación, no significa rencor sino perdón, no significa egoísmo sino tolerancia, amor es… MADRE.Muchas de estas cualidades las hacemos con facilidad y otras nos cuesta mucho ponerlas en práctica. La idea es trabajar en aquellas que más nos cuestan y no sentirnos mal porque tenemos etapas en las que estamos más decaídas o tristes. Debemos ser madres que amamos nuestra vida y a nuestras hijas (os) con todo nuestro corazón. No se trata de ser cursis sino de tener la esperanza en un lugar preponderante de nuestras vidas.No estamos hablando tampoco de ser perfectas: y no esperemos nunca la perfección de nuestros hijos (as) porque puede ser origen de infelicidad, es una vida llena de temor a no ser suficientemente buenos. Debemos dar espacio y permitir que cometan errores que se ensucien con tierra, que caminen descalzas, que hagan un desastre.Y como decía mi padrino Zuno: “hay que buscar ser también hombre-madre”. Imagina un mundo en donde todos los seres humanos podamos practicar las virtudes de la maternidad. Te garantizo que no existirían los temores y las escenas que hoy estamos viviendo.Me permito enviar una felicitación a todas las madres y deseo que estén cada vez más llenas de las anteriores virtudes y sigan repartiendo bendiciones. Si lo hacemos con las alas de mujeres y hombres podremos ver una sociedad que vuelve a elevar el vuelo resurgiendo de las cenizas y conservando su blanco plumaje. Porque “madre sólo hay una”.¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!