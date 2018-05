Mexicanos especiales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuando estaban por llegar los Juegos Olímpicos del 2016, en mi artículo titulado “El Golf”, (02.11.2015), señalé que en el Municipio de Irapuato, Guanajuato, México, hay actualmente un campo de golf, el “Club de Golf Santa Margarita”, cuya creación, desarrollo, difusión, cuidado, etc., se debió a un empresario visionario que se nos acababa de adelantar después de lidiar contra la enfermedad: Don Fernando Barba Amezcua.Uno de los socios de dicho Club, fue Alfonso (Poncho) Vallejo Esquivel quien fuera alevosamente asesinado y de quien expresé en mi artículo titulado “Alfonso (Poncho) Vallejo Esquivel, (22.12.2014) lo siguiente: “Hoy, los verdes campos se han ensombrecido; el trinar de las aves mañaneras se ha silenciado; el alegre y buen amigo Poncho Vallejo se ha ido y al grupo madrugador le ha dejado el corazón desahuciado.”Les comparto a ustedes el conocimiento que tengo respecto al hecho de que Poncho fue una persona magnánima que apoyó irrestrictamente, contra viento y marea, a un joven golfista irapuatense, jugador del “Club de Golf Santa Margarita” y que como profesional, acaba de triunfar internacionalmente: José de Jesús Rodríguez Martínez, “El Camarón Rodríguez”.Pues bien, resulta que me llamó la atención una comunicación dirigida al “Camarón” por un señor Fernando Garza, nacionalizado norteamericano desde hace más de 22 años, y en la que hace de público conocimiento un sentimiento que le ha inquietado en su vida y que ahora, le pide al “Camarón”, humilde y sinceramente, perdón por haberse apegado a los lineamientos que le marcaron, viéndose precisado a cerrarle las puertas de allá cuando, en una breve entrevista le enfatizó: “Vengo con un sueño, vengo a triunfar, soy mexicano orgulloso de mi tierra y necesito jugar acá”.Destaco algunos pensamientos del autor: Siendo un deporte catalogado históricamente como de “blancos acomodados”, de hecho son las personas menos favorecidas quienes casi nos han dado las más grandes satisfacciones porque existen los Treviño, los Woods, (los Ballesteros, añado) siendo el racismo como algo intrínseco, la segregación como rutina y las puertas cerradas en este deporte.En tu patria, dice el Sr. Garza, es evidente que la distancia entre los que juegan este bello deporte y los que no, es aún más amplia. La brecha se respira en cada rincón de tu México y tú llegaste desde abajo con hambre, garra, sueños, disciplina, orgullo, con un silencioso proyecto de esfuerzo al máximo sin que nadie lo supiera hasta convertirte en uno de los que llamo “héroes anónimos”, (que ya no lo eres, añado).¡Qué nadie se cuelgue de este éxito, “Camarón”! Cierto que no lo hiciste solo pero sí fueron tus agallas y tenacidad las que te tienen en donde estás ahora y en espera de la mejor etapa de tu carrera.Perdóname, “Camarón”. Perdóname porque retrasé tu triunfo en suelo americano y que te acercaría, ineludiblemente, a tu sueño de niño: el PGA Tour.Ahora siento que fui parte del muro y no del puente que debemos construir entre sociedades. En aquella ocasión no te escuché, solo hacía mi trabajo, pero ahora, comprendo que de ambos lados de la frontera hay sueños y que debemos ser cómplices mutuos para lograrlos.Este tipo de historias merecen ser contadas, escritas, desarrolladas. Realmente inspiran. Pero la vida me dio una lección. Con seguridad estaré aún más arrepentido cuando te vea ganar el PGA Tour. Pagaré ese precio. Pronto.Firma el señor Fernando Garza como agente de “Homeland Security Department-USA”, que es el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica que tiene la responsabilidad de proteger el territorio estadounidense de ataques terroristas y responder a desastres naturales.Dado el lugar en que desempeña sus labores el Sr. Garza, cobra mayor relevancia esta misiva así como su valía, no solo de reconocer una falta de solidaridad sino de pedir, humilde y sinceramente, perdón.No cualquiera, salvo la mejor opinión de ustedes, apreciables lectores.Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo por el autor y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.