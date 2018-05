Preocupante realidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A medida que el tiempo pasa la humanidad crece y sus intolerancias también aumentan. Y esa circunstancia no es privativa de altitudes o latitudes planisféricas. De seguro si preguntamos en internet qué sucede en la que muchos llaman la ciudad más bella de la tierra, Venecia, nos informarán que en los nuevos tornos de acceso a sus rincones más emblemáticos de la ciudad estarán interminables filas de turistas y agobiantes molestias de sus moradores.También es de suponer que existe una lista en espera de osados escaladores que sueñan con pisar, a una altura de 8,848 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera del Himalaya, entre China y Nepal, la cresta del Monte Everest. Y qué decir de las grandes hileras humanas buscando el acceso al parque temático Epcot de Walt Disney, en Orlando, Florida, claro, en temporadas altas de afluencia.Pero bueno, no crucemos fronteras para darnos cuenta de que la multiplicación de seres, automóviles y fincas están atiburrando plazas, avenidas y calles de los antes solaces, románticos y añorados espacios pueblerinos. Pongámonos mentalmente a merodear ciudades en el pasado horizonte cercano: en Guanajuato capital y San Miguel de Allende ciudad cabían bien, antes, personas y automóviles; Celaya, Salamanca e Irapuato no invadían ni urbanizaban tierras labrantías; León no trepaba moradas habitables sobre las estribaciones montañosas pertenecientes a la sierra de Guanajuato. Vaya, parece que como se han venido dando las cosas no se encuentra a gran distancia, en el tiempo, que el estado guanajuatense padezca una gran conurbación y llegue hasta la constitución de una nueva megalópolis, para jactancia del pomposo discurso político y la angustia insufrible de sus habitantes.No falta quien suponga que el crecimiento de las ciudades, sea permanente o flotante, es una realidad inevitable. El juicio es harto discutible porque el planeta cuenta con ejemplos de ciudades que han sabido controlar su crecimiento demográfico y su visitación de manera racional y admirable.Pero pensemos por un momento que no estamos dispuestos a dejar de exponenciar el nacimiento de congéneres o de aceptar sin discreción las incursiones nómadas o turísticas a los que antes se consideraban cerrados y sacrosantos lugares. Bueno, pues entonces, como lo escribió en prensa Romy Rojas Garrido, queretana y Maestra en Arquitectura: sólo tenemos dos caminos, aceptar el reto y adelantarnos a las demandas con ingenio y contundencia o sucumbir al caos que supone una ciudad que ha sido superada en su capacidad de gestión.