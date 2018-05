¡También son muy importantes!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En Irapuato se registraron 8 mujeres y hombres para buscar la alcaldía.Siempre será un ejercicio democrático importante la exposición de las ideas en un foro o en un debate. Siempre se alimentará el espíritu de la democracia cuando existe una respetuosa confrontación de ideas.Existe un observatorio ciudadano que se llama ¿Cómo vamos Irapuato? Y que lo integran diferentes voces importantes de la ciudad.Ellos, tomaron la iniciativa en conjunto con Instituciones como el Tecnológico de Monterey campus Irapuato, COPARMEX y otras tantas, de organizar un foro, que no debate, entre los candidatos.El problema es que al hacerse al margen del IEEG (que no es que tenga precisamente muchas ganas de organizar debates), pues pasan cosas como lo sucedido en el foro de referencia. De los 8 candidatos sólo fueron invitados 4 y dejaron para la siguiente semana los otros 4 y “curiosamente” los 4 primeros invitados son los que en teoría tienen más posibilidades de alzarse con el triunfo.Yo entiendo que existen dificultades para organizar un foro con tantas personas, pero se podría adaptar el formato para hacerlo posible. La forma en la que se realizó quizá sin quererlo, pero discrimina y entonces pierde su valor como ejercicio democrático.Por ejemplo, en León es estos días se realizará un foro semejante. La Institución Educativa que los recibe es la Universidad Iberoamericana. Y en este foro asistirán los 7 candidatos a alcalde que hay en León.Entonces, ¿verdad que si se puede organizar un foro con todos y no hacer distingos? Bien por Irapuato cómo vamos A.C. por estos esfuerzos, pero mal por las formas pues eso nos lleva a otro tema:Les solicité que se organizara un foro de semejantes características para que los que somos candidatos a Diputados locales. No los veo muy entusiasmados con la idea, más bien hay muchos peros. El problema es que pareciera que el tema de los diputados no resulta tan importante.Es claro que un alcalde en su papel de administrador de una ciudad tiene un trabajo muy importante por delante, pero un diputado hace o al menos debería hacer un trabajo también de suma importancia.La situación es que los Diputados son los servidores públicos peor evaluados en nuestro país. Ello, no ayuda en lo más mínimo a la credibilidad sobre la importancia de su trabajo. Adicional, la percepción generalizada de que están sobrepagados (lo cual es muy cierto), de que no trabajan arduamente y de que son personas en general sin las capacidades para realizar un trabajo que debería ser técnico más que político y por el contrario en la práctica el tema político se antepone sobre cualquier otra condición.Nada de eso ayuda a que sea interesante realizar un debate o foro entre candidatos a diputados para la población, e incluso para un observatorio ciudadano como lo es Irapuato Como Vamos. Pero, el que históricamente los diputados que hemos tenido no le hagan justicia al trabajo legislativo, eso no quiere decir que no lo sea. Me parecería un total desatino por parte de las voces organizadas de Irapuato el no impulsar este ejercicio.Para poner las cosas en su justo medio, mucho es culpa de nuestros legisladores, pero mucho también es culpa de nosotros. Les pongo un ejemplo: ¿cuántos me pueden decir cuántos distritos electorales locales y federales hay en nuestro municipio?, ¿sabes cómo se llama tu diputado local y cuál es tu federal?, ¿sabes si tu municipio tiene diputados adicionales que hayan ingresado vía plurinominal? Esa son las fáciles. ¿sabes que iniciativas promovió o votó tu diputado?, ¿te consultó el sentido de su voto?El problema es que mucha, mucha gente no podría contestar ni una sola de estas preguntas (incluyendo gente que hoy están dentro de observatorios ciudadanos). Entonces, por eso no les parece importante a los diferentes sectores promover un debate entre gente que creemos que no nos afectarán sus decisiones, pero claro que lo harán. Por eso históricamente los Diputados se han ido por la tangente frente a su gente.