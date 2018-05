Doctores se protegen contra demandas

“A nivel nacional durante los últimos cinco años se ha incrementado, por primera vez, la reclamación de este tipo de temas; ha aumentado entre el 2.5% hasta el 5% anual en ese periodo. Esto ocurre porque verdaderamente ya la comunidad médica se está preocupando por prepararse ante una posible reclamación por daños o negligencia”, indicó Prado.



“Responsabilidad civil es una en la que incurrimos todos tan sólo por el hecho de convivir con otras personas en todos los ámbitos, por ejemplo como por tener el vehículo somos responsables del buen uso del mismo y si causáramos algún daño, aunque fuera involuntario, somos responsables”.

“Cualquier médico, incluso veterinarios, tienen que proteger su patrimonio porque en caso de suceder alguna eventualidad que le causara daño a alguno de sus pacientes o si el veterinario le causa daño a un animalito tiene que hacer frente a repararlo”, explicó el especialista en seguros.



“El seguro nos protege contra las demandas de los familiares de los pacientes ya sea por daño, muerte o lesión a un órgano de forma accidental. Nos da protección y asesoría con licenciados y en caso de perder la demanda el seguro cubre todos los gastos.

“Lo contraté porque soy cirujano y como tal tengo un alto riesgo de demanda por la anestesia, porque puede haber sangrado o una lesión y por mi labor estoy muy expuesto a las demandas”, dijo.



“El Fiscal no consideró culpa consciente o con representación, confundió culpa con representación con dolo eventual, es decir que existe una falta de comprensión de los términos y ese es el problema de la evolución del derecho penal en México.

“No sé si este fiscal actuó por presión social y se agarró del dolo eventual que no cabía en ese caso en concreto y es así que el juez lo rechazó y dejó en libertad al doctor Luis Alberto, quien dijo que posteriormente vieron que había anomalías en el debido proceso”, afirmó.



“Ya he atendido muchos casos de médicos pero en la mayoría llegamos a una mediación, ahorita tengo dos casos, uno en Salamanca del Hospital de Pemex y otro en Celaya con un médico de un hospital particular. Casi siempre llevo dos o tres casos al año”, compartió Paulino Lorea Hernández.



