Diagnóstico político de azotea

Los aspirantes a puestos de elección popular son una cantidad que sobrepasa a tres mil personas. Hay entre ellos hombres y mujeres de todas las tendencias o sin tendendencia ninguna. Unos alzan o tremolan escasos conceptos, otros se van de “muertito” con la inercia de la campaña.La gran mayoría carecen de principios y como las ideologías murieron, navegan en dos sentidos:Uno, cargando una alforja de rumiantes repiten lo que sus contrapartes expresan y como el caballito de batalla es la inseguridad, se adhieren a la oferta con el agregado de “yo sí se las voy a traer”. No señalan cómo y menos cuándo. “Combatiremos la desigualdad”, o sea todos parejos, “¿proletarios o propietarios?”. Carecen de formación para entenderlo y definirlo.Respecto a la problemática actual no definen ni en poco un diagnóstico realista. Se suben a la azotea de su casa y observan a lo lejos terrenos baldíos (como su cerebro), de ese inspirarse brota la oferta de dar casas a todos. “Se acabará el problema de la vivienda” y sus contlapaches en el mitin aplauden febrilmente.Ese o esa proponente no tiene ni el dato de la población que hay en la colonia, el barrio o la comunidad. El asunto es “apantallar”.Dos, trabajo para todos, le dicen a la audiencia. Los que lo aseguran no están enterados del número de personas sin ocupación ni en cuántos días, semanas o meses y cómo los capacitarán y la estrategia para abrir fuentes de trabajo suficientes, cuando mucho aseguran que legislarán para que los patrones den trabajo a muchachos o muchachas sin experiencia y se les estimule a quienes lo hagan, con menos cargas fiscales.O sea que allí es en donde van a aprender. Lejos estamos de las ideas del maestro Agustín Yáñez, que llevó a las secundarias aquello de “aprender haciendo”, torneros, soldadores, contadores y demás.Por cierto, a ningún demagogo en campaña se le ha ocurrido -porque la campaña también se sustenta con ocurrencias-, gritar: “no permitiremos que vengan los jornaleros de otros lados a quitarles a nuestros campesinos el trabajo”.Si tal proclama surgiera y fuera cumplida, simplemente se echarían a perder las cosechas en el surco de muchos municipios de la entidad.El mismo señor AMLO, por estos días ha cometido un dislate gigantesco al arrojar peñascos verbales en contra de los principales empresarios del país. Los llamó rapaces, que quiere decir, ni más ni menos, dados al robo, hurto, rapiña.Y, dígase usted lector a sí mismo, quiénes son los que dan trabajo a la mayoría del pueblo y pagan impuestos. Que se hacen muchas veces negocios chuecos con el gobierno, es verdad, pero eso resulta culpa de los corruptos encumbrados que llenan sus chequeras con el moche; pero no es correcto generalizar.Es como si planteáramos un silogismo: “Todos los políticos son corruptos, Pedro es político, luego Pedro es corrupto”. Despropósito de principio a fin.Y ya que referimos los despropósitos planteo una pregunta simplísima: los que bien o mal, por gusto o conveniencia se fueron de otros partidos a Morena, ¿están a gusto, coinciden plenamente con los planteamientos de López Obrador, en todo, por todo y para todo?¿En cuál ala se ubican, en la que empuja y tripula con pasión Paco Ignacio Taibo II o en la ya muy pálida que encabeza Alfonso Romo? ¿En dónde viajan los que se subieron a ese tren? Se dirá que muy libres de hacerlo. Cierto y respetable su decisión; pero al menos debieran manifestar una ligera congruencia.Con el diagnóstico de azotea, AMLO promete descentralizar dependencias, de llegar al poder.Eso es fantasía si entendemos el asunto y más al asegurar que en esos estados habrán, con tal medida, muchos empleos.Primero no es creíble que se jubile o pensione a quienes ya tienen sus puestos pero además, sin un programa escalonado que proyecte y ejecute la infraestructura de vivienda, escuelas, guarderías, centros recreativos, ISSSTE, para esa población, ni queriendo se realiza tal programa en un sexenio ni en dos. ¿De qué azotea sacaron tal diagnóstico?Quienes siguen a AMLO por pitanza o conveniencia le encontrarán la salida o explicación al asunto, como si la política fuera algo de magia; pero quienes tenemos dos dedos de frente y pensamos un poquito, suponemos que la fantasía tambien se entromete en eso que se denomina política electoral.Nota marginal: Alcalde Luis Ernesto Ayala Torres. Qué bueno que atendió la urgencia de dotar de agua a los niños de CERVIN, A.C.