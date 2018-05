Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Muchos de los objetos que portamos diariamente, nos pasan desapercibidos, tales como un llavero, un anillo, un reloj, un pin, una cadena, una pulsera (“esclava”), y por supuesto, una cartera. Por las mañanas cuando salimos, tomamos esos adminículos de forma rutinaria, automática y nos los guardamos o colocamos como siempre.Ayer estuve pensando en mi muy usada cartera que traigo desde hace casi 28 años. Recuerdo que esta cartera la vi en el exhibidor de la tienda La Estrella del Sr. Vega, cuando estaba en la calle 5 de Mayo frente a la Oficina de Correos, esquina con Álvaro Obregón; pasaba por allí muy seguido porque había instalado mi despacho en el edificio Montes de Oca, frente a Catedral.Un día ingresé al local y pedí que me mostraran la cartera de piel, color guinda, Cartier, que estaba en el aparador; una señorita me la mostró, la tomé entre mis manos la abrí y la revisé y me gustó todavía más de cómo la había visto.Al preguntar por el precio en aquel entonces, con la moneda como estaba, pues me pareció inaccesible, no tenía suficiente para comprarla, ya que tenía otras necesidades; costaba más de cuatro millones de aquellos pesos que después redujo el presidente Salinas de Gortari en tres ceros.Pasaban los días, semanas, meses y veía la cartera en el aparador; pensaba para mí: “todavía no la ha comprado nadie”. Fue hasta cuando cobré honorarios por una defensa que asumí en favor de varios contadores acusados del delito de cohecho y que, muy generosamente, y agradecidos por demostrar su inocencia, me compensaron con algo más de dinero del monto que les fijé, porque estimaron les había tenido muchas consideraciones.Ese día salí de mi oficina y fui directo a la tienda. Allí estaba esperándome mi cartera, se la pedí a la señorita y me la mostró, como ya la conocía, le dije “me la llevo”, le pagué y me la entregó en su caja y luego en una bolsa. Regresé a mi oficina y de inmediato la estrené. No es que sea muy “memorioso”, como me dicen algunos amigos, pero hay detalles que nunca se olvidan.Desde entonces, la porto conmigo y juntos hemos tenido varias vicisitudes. Paso a comentar dos.1) Hace como 10 años, la extravié un sábado por la tarde-noche, salí de la casa con mi esposa de prisa para un compromiso. Al regresar, me percaté que no la traía, la busqué por todos lados y nada. Como ya era muy tarde, nos aprestamos a dormir. Por la mañana, trataba de recordar dónde la pude haber dejado o si me la robaron y no sentí.En eso estaba cuando recibió mi esposa una llamada telefónica. Era una amiga de la comunidad de padres de familia del Instituto Jassá donde estudiaron nuestras hijas, la señora Lucero Cervantes, después de saludarle , ella comentó si había extraviado una cartera y de inmediato me la comunicó mi esposa, al contestar le afirmé que sí la había perdido, pero no supe dónde, me dijo que ella la tenía porque la noche anterior la había encontrado en el arroyo de la calle Loma del Pocito y la recogió; me pidió fuera a su casa para entregármela.Acudí con ella y la recibí intacta, con mis tarjetas de crédito, mi licencia de manejar, mi credencial del IFE, otras identificaciones, tarjetas de presentación, con un escapulario que siempre tengo, ¡y con mi dinero!. Esa combinación de suerte y honestidad, resulta muy difícil de conjuntarse, por eso cada día, más aprecio mi cartera.2) Recientemente, durante un Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Diabetes, efectuado en el Poliforum a un lado de las instalaciones de la Feria de León, a unos metros de la entrada del ventanal de cristal, saliendo del evento inaugural, hacia los estacionamientos, una mujer me gritaba: “señor, señor, mire nomás cómo se manchó”, y con un puño de papel en las manos, sin más, empezó a tratar de limpiarme el saco y parte del pantalón, efectivamente salpicado de un líquido amarillento (que ella misma me había arrojado), al distraerme, en menos de lo que esto escribo, arribaron otros dos sujetos con acento centro o sudamericano diciendo también: “Permítame limpiarlo caballero, quítese el saco”; y sin más, me jaloneó, sentí cómo metió su mano y extrajo mi cartera, allí pensé y dije en voz alta “son rateros”; pero ya uno a mis espaldas mostrando un cuchillo, dijo: “ya no la hagas de pedo”.Me quedé paralizado. Pero tuve tanta suerte que el sujeto que tenía mi cartera, la aventó al suelo y en unos segundos se alejaron, en lo que me repuse de lo sorpresivo, recogí mi cartera y fui a mi auto; allí revisé y me dí cuenta que extrajo las tarjetas de crédito.Lo hicieron con tal rapidez que ni cuenta me dí. Al llegar a la oficina, reportamos las tarjetas de crédito robadas y tan, tan. Aún conservo mi cartera.Le he tomado tanto cariño a esta cartera que aunque viejita y sin un remate en una esquina, la sigo usando; no es por desdeñar a mis amigos y parientes que me han obsequiado otras carteras de buena calidad y marca, como Burberry, Armani y hasta Bvlgari; las conservo, pero sigo utilizando la misma.Así nos sucede con algún otro objeto, al cual hasta le atribuimos suerte, “buenas vibras” o lo tomamos como cábala o amuleto. ¿Cuál es el de ustedes amables lectores?