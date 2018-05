La Olla: Alcaldía, se abre el telón

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Arrancó lo que más despierta el interés de los ciudadanos: la elección de su Presidente Municipal.Con limitado presupuesto y atribuciones, es al que más se le exigen resultados, pronto y en todo. Aunque lo primero que no debemos olvidar es que elegimos, y gobierna, no un Alcalde sino todo un Ayuntamiento.En León hay siete candidatos por la Alcaldía, el primero en la historia que buscará la elección consecutiva: el panista Héctor López Santillana, quien de arranque parece llevar todas las de ganar, pero no puede confiarse pues ya empezó a notar que no es nada sencillo salir a pedir el voto otra vez.Lo primero que deben entender es el tamaño del reto de gobernar una compleja ciudad de 1 millón 578 mil habitantes, según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la cuarta más poblada del País, sólo detrás de Iztapalapa, Ecatepec y Tijuana, superando entre 2010 a 2015 a Puebla y Guadalajara.Aproximadamente el 93% reside en la zona urbana y el resto en alrededor de 600 localidades rurales.El mayor reto es la incidencia delictiva. En el reporte de indicadores del Instituto Municipal de Planeación (Implan) publicado en su sitio web registra que en 2011 en León hubo 23,664 delitos denunciados en general y para el 2017 fueron 33,220, es decir, un incremento del 40 por ciento.En carpetas de investigación por homicidio doloso pasaron de 151 en el 2015 a 333 el año pasado, un aumento del ¡121%!, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2010 reportó que en León 600 mil 145 personas viven con alguna condición de pobreza, 66 mil de ellos en extrema. Los ocho polígonos en donde se concentra el mayor porcentaje de marginados son los de: Medina, Las Joyas, Piletas, Los Castillos, 10 de Mayo, Jacinto López, San Francisco y San Juan de Abajo.El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 9.1 grados. La cobertura de educación media superior y superior apenas alcanzó un 60.1% y 27.6%, respectivamente, en el 2015. En el bachillerato 9 de cada 100 alumnos abandonan sus estudios durante cada ciclo escolar.Se estima que hay 259 mil personas sin afiliación a servicios de salud. Las tres principales causas de muerte en el municipio son laDiabetes Mellitus II, las enfermedades del corazón y tumores malignos. La mortalidad por Diabates cada año incrementa, de 649 defunciones en 2000 a 1,511 en el 2016.En el cuarto trimestre de 2017 de cada 100 personas económicamente activas, sólo 3 estuvieron desempleadas. Aunque en ese mismo periodo de cada 100 activos 24 lo estaban en el sector informal.Otro serio problema es que en 2017 la ciudad contaba con una superficie de 1.77 metros cuadrados de área verde por habitante, cuando de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo las ciudades en países de desarrollo deben tener un mínimo de nueve. En 2016 había 1.76 m2/habitante, es decir que la superficie verde no aumentó prácticamente nada.Esos y mucho más es la gran ciudad que aspiran a gobernar, es cosa seria, y así hay que exigirles.Héctor, al tiempo de prometer, está obligado a responder sobre sus resultados de Gobierno, sobre todo en esa transformación de la Secretaría de Seguridad Pública de la que habla, ¿por qué no empezó antes?Las primeras promesas del Alcalde son crear cinco grupos especializados de la Policía Preventiva para atender: robo a viviendas, vehículos, comercios, transeúntes, delitos contra las mujeres, dos mil nuevas cámaras de videovigilancia, juzgados cívicos, centro de atención a víctimas. Además de 18 nuevas preparatorias, tres nuevos parques metropolitanos y un Centro de Monitoreo Integral de Servicios.Al igual que Diego Sinhué a la gubernatura lanzó el WhatsApp 477-274-7551 para que lo contacten.El priísta Clemente Villalpando luce optimista, y debe de serlo ante la loza que carga del voto de rechazo a su partido. Aunque es un candidato poco conocido aún no aparece su propaganda fija, caso contrario al del Verde, Sergio Contreras, que desde el minuto uno está en espectaculares, paraderos, etc.El internacionalista y empresario del transporte de carga, tiene experiencia como servidor público al dirigir la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos a invitación del leonés exsecretario de Salud Federal, José Ángel Córdova (hoy por cierto en apoyo a Margarita Zavala), y como ex Delegado del Instituto Nacional de Migración en Guanajuato. Pero es su primera campaña como candidato.También promueve su Whats: 477-122-2841.Ha evitado el ataque directo a Héctor López y priorizado propuestas como un Observatorio Ciudadano de la Violencia y Seguridad, una Policía Cívica de Proximidad, el combate a las adicciones, un tren ligero y hacer de León la ciudad de las Startup (empresas emergentes innovadoras) de Latinoamérica.El candidato del Partido Verde, Sergio Contreras, será el rudo de la contienda. Desde su paso por el Ayuntamiento fue duro crítico de la administración “lopezsantillanista”, pero sin dejar de proponer. Su reto está en convencer al electorado cansado de PRI y de PAN, en que lo consideren como opción antes que a Morena (pues aunque en lo local sea mejor perfil le va a pesar el arrastre nacional de AMLO).Entre sus primeras propuestas está la división de la Policía en tres: Barrio, Operativa y de Inteligencia, ampliar la capacitación en la Academia de Seguridad Pública, ampliar el uso de la tecnología, el programa Ruta de Segura, y el “Banco de Tiempo” para organizar a los leoneses en el servicio hacia las zonas más vulnerables.El científico del CIO (Centro de Investigaciones en Óptica), Daniel Malacara, es la carta de Movimiento Ciudadano. Su reto es convencer que además de buen académico puede ser buen político. Entre sus planteamientos está la reducción de la tarifa del transporte público, “es posible”, asegura.Ernesto Oviedo, de Morena-PES-PT, ya dejó claro en su pobre presentación en el Foro Universitario de la Ibero, que no está listo.La pregunta no es ¿cómo puede ser el candidato?, sino que ya le pagamos toda una carrera política que construyó en el PAN donde fue legislador, Regidor y funcionario local.Hoy dirán los panistas qué bueno que se fue, pero antes lo apapacharon porque les ayudaba como promotor del voto en su calidad de dirigente de la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos.Lupita Torres del PRD hace lo que puede y de Óscar Martínez del Panal no sabemos de su campaña.La oportunidad para verlos juntos debatir es, por ahora, sólo en dos foros confirmados: el 7 de junio convocado por el Consejo Coordinador Empresarial de León y el del Instituto Electoral del Estado en fecha aún por definir.Aprobar una reforma al artículo 19 constitucional para garantizar la prisión preventiva a los detenidos por la portación de armas de fuego y por robo de combustible, ¿es urgente o una salida de emergencia?Aunque el gobernador Miguel Márquez; su secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca; y el procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa, no se cansan de repetir que la causa principal de la violencia es la “puerta giratoria” que facilita que los delincuentes entran y salgan como ‘Juan por su casa’ de prisión y vuelvan a delinquir, no todos comparten la solución “mágica” para la impunidad.Desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) han insistido con el Poder Legislativo en una reforma al 19 constitucional para que quienes sean detenidos por portar armas de uso exclusivo del Ejército y por robo de combustible lleven todo su proceso penal en prisión. No todos piensan lo mismo.En una conferencia de prensa algunos de los candidatos a diputados federales y senadores del PAN en Guanajuato presentaron esa iniciativa como parte de su propuesta legislativa en el tema de Seguridad.Les respondió duro y directo otro panista de larga trayectoria política, Carlos Arce Macías. En su editorial dominical señaló que esa reforma que quieren los boquiflojos legisladores y candidatos es otorgar a las fuerzas policiacas la posibilidad de “sembrar armas” para encarcelar a los que quieran. El problema es que el nuevo sistema penal exige policías y fiscales preparados, y los gobiernos lo evaden.En am Facebook pusimos esta semana el tema sobre la mesa con nuestros invitados. Y no todos en el PAN están convencidos de empujar esta reforma al 19, una es la senadora leonesa con licencia y hoy candidata a la diputación federal por el distrito 06, Pilar Ortega Martínez, quien opina que se debe perfeccionar el sistema no desde el ámbito legislativo sino en la aplicación de la política pública.“La prisión preventiva no es que haya desaparecido, ahora se tiene que acreditar ante un Juez que la persona procesada representa un riesgo para la víctima o se puede extraer de la acción de la justicia, lo que se tiene que hacer es llamar a cuentas a los gobiernos para ver cómo están articulando el sistema”, resume quien además conoce del tema al ser la Presidenta de la Comisión de Justicia en el Senado.Un tema clave, citó la panista, es que en la mayoría de las entidades no funcionan bien sus Unidades de Medidas Cautelares, las cuales son responsables de realizar el perfil de los imputados para determinar el riesgo que representa para la víctima, la sociedad, y el proceso, y que en base a eso el Ministerio Público exponga ante el Juez de Control la necesidad de imponer o no la prisión preventiva de oficio.Lo primero, dice, debe ser el ‘poner la lupa’ a si las Entidades están cumpliendo con lo que les toca, y, si después de que hagan su chamba persisten las fallas, pues entonces sí urgirán las reformas legales.También en contra de la reforma al 19 está el candidato del PRI a diputado federal por el distrito 11, Juan Pablo López Marún (rival del panista Jorge Espadas), quien recuerda a quienes hablan del tema que ese artículo ya contempla la prisión preventiva por esos delitos, sólo que hay que probar el riesgo de tener al detenido en la calle, y pues eso implica trabajo que policías y ministerios públicos no hacen.Otra opinión es la de la Alejandra Gutiérrez Campos, diputada federal distrito 06 y ahora candidata por la diputación local en el distrito III de León, quien hace dos años como coordinadora de la bancada panista de Guanajuato presentó una iniciativa sobre el tema, una de tantas enviadas a la ‘congeladora’.Admite que tiene razón quienes advierten que en un modelo garantista de los Derechos Humanos es delicado abrir la puerta a la prisión preventiva, pero les responde que hay que adaptarse a la realidad de México y, al menos mientras el nuevo Sistema Penal no funcione en lo ideal, debe haber ajustes legales ya.Otro aguerrido defensor de la reforma al 19 es Éctor Jaime Ramírez, quien reta al debate y señala que lo que pasa en la calle, en el mundo real, no es lo que los muchos estudiosos revisan tras el escritorio. Y pone como ejemplo las detenciones de delincuentes con un arsenal, quienes en libertad roban y matan.El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim, también reto en San Lázaro a aprobar la reforma.Aunque la Legislatura federal termina oficialmente hasta el 31 de agosto, el último periodo ordinario de sesiones ya concluyó el 30 de abril y no hay señales de uno extraordinario, y menos para sacar ese tema. Lo que ya se tardaron en realizar es una amplia consulta con especialistas de si esa es la salida a la impunidad, o qué más puede hacer nuestros diputados que ni siquiera se les ha ocurrido.Para Márquez y su equipo pues que se olviden de esa justificación y se enfoquen en qué sí pueden hacer ellos (que es mucho) para prevenir y combatir el delito, y llevar a prisión a los responsables.