Los nuevos Congresos

Los guanajuatenses tenemos dos Congresos: el de la Unión, el federal y aquí en Guanajuato, el nuestro, el local. A veces nos “hacemos bolas” con ambos y no los distinguimos. No es difícil comprobar que el ciudadano común, no diferencia entre los Diputados “federales” y los “locales”. Tampoco, sobre qué es un Senador.El caso es que nuestros representantes populares no solo tienen la peor fama, -no lo digo yo, conste, sino medido por estudios de ciudadanía como el realizado por el INE-, sino que tampoco los conocemos.En Guanajuato, solo uno de cada cinco sabe quién es su diputado y casi el 85% no diferencia entre los federales y los locales.En nuestra florida cultura política, ser diputado es el paso más importante para el ascenso en el escalafón del buen vivir del presupuesto (perdón, quise decir, en cómo iniciar el camino de sacrificarse por el servicio al pueblo).En encuestas nacionales, los diputados tienen una reputación malísima, casi al nivel de los malosos de la película. Sabiduría popular, pero la gente bromea y hace escarnio de esa figura que debería ser respetada y valorada, para que fuera de verdad un privilegio de servir, sin sueldo ni dietas.Pero ellas y ellos han ganado a pulso los calificativos, con sus super sueldos, su ostentoso estilo de vida y de hablar, con los gastos enormes en su manutención y no hay por lo menos ahora, manera de cambiar esta percepción.El caso es que en estas elecciones del 1º de julio, se renueva el Congreso de la Unión y también el local. Salen los actuales y entran nuevos. Las encuestas son por ahora el único medio, o las “encuestas de encuestas” como Oraculus México, para “tantearle el agua a los camotes”.Los datos históricos muestran que la elección intermedia tiene poca importancia para elegir a diputados (como la del 2015). La elección interesante, es la que incluye a Presidente y Gobernador, como la de este año.A nivel nacional ya se dan datos interesantes sobre las preferencias del ciudadano para elegir a sus diputados y senadores, mostrando que cambiará la composición del Congreso nacional y el de Guanajuato.No es difícil comprobar que al menos en tres cuartas partes, el ciudadano vota similar por el ejecutivo y por el legislativo, es decir, elige a un Presidente-Gobernador-Alcalde y su voto también es para el Senador-Diputado federal-Diputado local del mismo partido o coalición, con la idea de que el ganador tenga el apoyo del Congreso.Veamos: todo indica que López Obrador será el próximo Presidente de México, pero la pregunta es si tendrá al Congreso de su parte, para poder sacar las reformas constitucionales que requiere.Los datos nacionales disponibles muestran que Morena será la primera fuerza en el Congreso de la Unión, explicable esto por el “efecto AMLO” que arrastra al votante a seleccionar Senador-Diputado del mismo partido. Si sus votos se suman a los del PT y al PES, tendría AMLO hasta un 40%-45% del Congreso.Los partidos del Frente (PAN+PRD+MC) alcanzarán de acuerdo a sondeos, entre 35%-35%, conformándose el PRI con una pequeña franja entre Veamos: si Guanajuato tiene actualmente cuatro senadores (una de ellos por ser suplente de Alonso Lujambio), sólo tiene tres curules para disputarse. De darse los resultados de acuerdo a las encuestas realizadas en este año, los espacios para el Senado serán, dos para el PAN y el tercero lo disputan el PRI (Azul Etcheverry) con Malú Micher (Morena) quien lleva ya la delantera.De acuerdo a los sondeos disponibles y a la inercia de las preferencias, el PAN mantendrá sus dos Senadores (Erandi y la Güera); esto es, el primer sitio tiene una probabilidad absoluta y el segundo Senador casi completa.El tercer lugar es el que estará muy disputado, pues se concede a la segunda minoría. El PRI y Morena requieren más de medio millón (600 mil votos) para llegar a ese preciado lugar al Senado.A nivel local, el “efecto AMLO” también está cambiando el panorama de preferencias electorales, pues Morena es ya la segunda fuerza electoral a estar ya superando al PRI, partido que se había mantenido en ese espacio por 25 años, dado que la izquierda no existía prácticamente en el Estado. Estos números son equivalentes tanto para diputados federales como locales.Es decir, se mantiene la predominancia del PAN, pero ya incrementando el número esperado de diputados federales y locales que tendrá ya Morena a costa de los que perderá el PRI.El partido tricolor al igual que a nivel nacional, tendrá de acuerdo a los sondeos disponibles en Guanajuato, otro un gran descalabro, pues -salvo con Juani Torres Landa y Bárbara Botello en el 2012-, no ha presentado candidatos competitivos a la Gubernatura y la Alcaldía de León.Así las cosas, nuestros Diputados federales serán mayoritariamente azules, pero les acompañarán otros pintados de guinda; lo mismo en el Congreso local, aumentará la bancada de Morena en algo que no se había visto antes en Guanajuato.Así es, a mayor inseguridad en la región, menor votación para el PAN; a mayor votación nacional por AMLO, incremento de la posible bancada de diputados por Morena.Quién lo diría, Guanajuato, la región más panista del país, está viendo por primera vez que sus clases populares escuchan las promesas de AMLO y cambian paulatinamente sus preferencias.Al igual que el nivel nacional con López Obrador, la elección para Gobernador está definida, lo mismo que la Alcaldía de León; el asunto es cómo se repartirán los votos restantes el PRI y Morena para la renovación de los dos Congresos.Con el nuevo Congreso, los sufridos electores esperamos votar por los menos malos y esperar, que, por fin, tengamos mejores Diputados.