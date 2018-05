¿Y la promesa del agua para León?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El 1° de julio habrá nuevo presidente de la República, Gobernador de Guanajuato, de Jalisco y funcionarios diferentes ad hoc al cambio. Cada gobierno tiene su propia prioridad y su particular estilo de gobernar.La probabilidad de que López Obrador gane es muy alta y es posible que no sienta ningún compromiso por atender promesas de gobiernos panistas en Guanajuato.Anaya dijo en Jalisco que el agua de la entidad se quedará allá. En fin, el futuro no parece promisorio en relación al añejo proyecto del compromiso de traer agua para León, si no se avanza en los meses que le quedan al Gobernador.Lo anterior, significa 23 años de promesas incumplidas… El fracaso se debe en parte a la falta de impulso, liderazgo y seguimiento puntual al propósito y al proyecto. En lo relacionado al acueducto, no hubo transparencia, seguimiento puntual, hubo desinterés y opacidad.Lo anterior fue la crónica de un fracaso anunciado, porque Abengoa apenas colocó mil 900 de los 140 mil metros de lo proyectado, aún con la sobreprotección de parte de SAPAL.A León le falta agua y el problema se irá agudizando cada vez más, y no se solucionará con una visión tan corta como la de SAPAL, perforando pocitos en la periferia, son remedios para una enfermedad mortal. El agua es un recurso indispensable para la vida.Sería una falacia pensar en desarrollo sustentable sin el vital líquido. La dotación del agua constituye la relación más directa de la gestión del gobernante con el ser humano en su condición de ciudadano.Desde que Fox era Gobernador y luego como Presidente de La República, prometió resolver el tema del agua para León; el gobernador Oliva fue a firmar acuerdos a China, pero no pudo firmar con su homólogo de Jalisco un acuerdo para destrabar el tema de El Zapotillo.Oliva, con lágrimas en los ojos, juró acabar con la dilación del proyecto, honrar sus compromisos con los leoneses y tomar las riendas de las incumplidas promesas de sus correligionarios.Además, a mayor ciudadanía, mayor exigencia, más requerimientos con respecto a la atención, a los servicios que obligan a SAPAL a plantearse nuevas consideraciones a nivel de eficiencia, garantía de buenos servicios, así como un nuevo paradigma de sostenibilidad ambiental, que no cuida, no le importa, que requieren de nuevas herramientas y modos innovadores de la gestión de servir.La vocación de servicio es un don superior, no solo la ocurrencia de querer estar, muy diferente de querer ser, porque, servir a la comunidad es una virtud del alma que le permite al funcionario ser solidario con el otro, para avanzar y transformar las realidades que duelen, en bondades que curan. Servir es saber escuchar, acompañar a los demás para que puedan emprender.Desde una visión de la Nueva Cultura del Agua, la gestión, dotación y administración pública del líquido para León, obliga al Organismo operador a observar valores éticos y hacer reflexiones que rebasan las cuestiones puramente técnicas, porque incorporan múltiples aspectos: urbanísticos, económicos, ambientales, sociales, culturales, de eficiencia y responsabilidad; es decir, se requiere de una visión preclara de 380°, para ofrecer soluciones integrales e innovadoras.En el tema del agua para León, hay valores superiores en juego como son la vida, la propiedad y la libertad, que sin agua se ven mermados y limitados. Son valores inalienables de la sociedad, que deben ser atendidos con un espíritu ético y no como un negocio mercachifle de acumulación de dinero en el banco.SAPAL ha visto el servicio como la oportunidad del lucro, la oportunidad para que sus dirigentes se sientan importantes, sin cuestionarse más allá de su egoísmo los valores éticos con los que deben brindar los servicios públicos, se ha manejado con enanismo social.SAPAL, en el negocio del monopolio, no tiene una visión humanista y opera distante del ciudadano. No aspira a la creatividad para la alternancia de fuentes, al saneamiento y reciclaje, a la eficiencia física y administrativa que consoliden la sustentabilidad del abastecimiento.El Organismo es manejado como una empresa privada con fines de lucro, cuando debiera ser una institución pública con fines sociales; sus dirigentes no entienden la diferencia, les genera confusión la diferencia entre la legitima reinversión y recuperación de costos y el lucro desmedido del Organismo.Los hace sentir exitosos guardar millones en bancos, solo para darle doro al ego; argumentando, dizque, es una visión empresarial.El viernes 1° de septiembre del 2017 apareció en los medios la extraordinaria noticia del Gobernador en el sentido de que SAPAL construiría y administraría el acueducto de marras para León, debido a que Avengoa abandonaba el proyecto.Los leoneses aplaudimos la decisión de Miguel Márquez de tomar las riendas, por lo que muchos tanto habíamos pugnado. Aplaudí a mi Gobernador que levantara y ondeara la bandera de una causa muy sentida para León.Enhorabuena, la oportunidad de Miguel Márquez de lucir como un gigante está en sus manos, en su voluntad política.El Gobernador es un hombre inteligente y astuto, sabía que la Historia no es un destino ni menos aquello que nos hace: es lo que nosotros, juntos, hacemos, y esto es precisamente la política. Nadie le va a escribir la historia al Gobernador, él tiene que escribir su último capítulo.El generoso esquema que el Gobierno federal le habían ofrecido a Abengoa, permite que SAPAL, sin ningún esfuerzo económico ni financiero realice el acueducto.Los fondos para la obra se integran así: el Gobierno federal, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin, ofrece a fondo perdido (regalado) el 50% del valor del acueducto, Banobras presta 25% a tasa preferencial, y la contratista pone el 25% restante, en realidad, no pone nada, porque esas son sus utilidades. ¡Asómbrese! Regalan la mitad del valor de la obra.Los leoneses podemos traer nuestra propia agua y ser los beneficiarios de ese esfuerzo inteligente y audaz. No es necesario hacer las cosas como siempre se han hecho, juntos podemos abrazar una visión compartida del futuro, es urgente cambiar de paradigmas.¿Por qué no lo intentamos?, aún es tiempo de ser mejores y remontar el tiempo. La historia no será escrita para nosotros, los leoneses seremos los artífices de nuestra propia historia.El Gobernador todavía puede salir en hombros, puede escribir con éxito la síntesis de la dialéctica entre sociedad y gobierno, una historia irrepetible, donde puede ser el personaje central que honró un compromiso que otros no cumplieron…puede tenderle un puente de plata a León hacia el futuro, puede trascender y marmolizarse en la memoria del tiempo, en la memoria colectiva de los leones, por tener la facultad de ver a las personas no como son, sino lo que pueden llegar a ser cuando se les gestiona algo de esperanza.Servir es procurar lo mejor para todos. Para los líderes carismáticos, no existe mayor satisfacción que la de servir a los demás. Las instituciones y gobernantes deben de ganar permanentemente en credibilidad, no deben ni pueden permitir deterioro alguno de su imagen ni de la función que desempeñan. Servir es inclinarse ante las necesidades de los otros…Felicito al Gobernador por sus esperanzadoras declaraciones recientes para los leoneses, donde vuelve a gestionar esperanza en relación al multicitado tema.