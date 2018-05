Narra historia de Argentina

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Como escritor de ficción me interesa en general situar a mis personajes con el telón de fondo de la historia de mi país. Me parece que parte de la solidez de los personajes tiene que ver con el lugar y momento que los condiciona”, explicó Eduardo Sacheri.Compartió los elementos narrativos e históricos que utiliza para escribir sus novelas, durante su participación en la Feria Nacional del Libro.El autor argentino presentó su novela La noche de la Usina, historia que está ambientada en la crisis económica de Argentina en el año 2001 y que cuenta con los elementos emotivos de la desesperación e indignación de todo un pueblo.Habló no sólo de la historia, sino del título de su obra y el camino de las premiaciones literarias.“Todo premio involucra una dosis de subjetividad muy importante porque en el fondo depende del gusto literario de un pequeño grupo de personas que son el jurado, entonces cuando uno recibe un premio, naturalmente es muy grato.Pero el hecho de no ganar puede operar como un empujón de tristeza”, apuntó sobre el mundo de los premios literarios.También platicó sobre el Oscar que le generó la historia de “El secreto de sus ojos”, basada en “La pregunta de sus ojos”, también de su autoría.“Mi primer libro salió publicado en el año 2000, yo era un licenciado en Historia que daba clases en universidad y bachillerato, hoy en día tengo mucho tiempo en la semana para escribir, viajar y escribo cine y series y doy clases”, compartió.“En eso ha cambiado mi vida, pero por lo demás, sigo viviendo en el mismo pueblo, casado con la misma mujer, criando a los mismos hijos y yendo al mismo estadio. Las claves de mi vida siguen siendo las mismas”, afirmó al responder en qué ha cambiado su vida.