Ponen ‘toque femenino’

“Sino sabes a dónde vas cualquier camino te lleva ahí, es importante trabajar sobre metas en tus tres esferas vida, porque somos seres integrales y no podemos descuidar alguna”, dijo Vanessa Gómez, durante su participación en Amexme.La coach invitó a sus compañeras a tener identidad positiva por medio de la frase “tú eres lo que crees que eres”.En su participación, Vanessa Gómez, resaltó ante las empresarias de qué son capaces y cómo pueden diseñar el futuro que esperan como líderes de una organización.Por medio de 7 lecciones de vida la también socia de Amexme compartió cómo funcionan las personas emocionalmente en busca de trabajar las emociones a su favor para lograr esas metas que quieren, ser integrales y no descuidar las esferas de la vida privada, profesional y socialPidió a las socias a identificar el propósito profesional que tienen, y sobre todo a fijarse metas.“Deseo que este ciclo de conferencias se convierta en un aliciente, para que cuando lleguemos a nuestras empresas veamos con ojos diferentes lo que estamos haciendo y ajustemos lo que debamos hacer”, dijo Marisol Ruenes presidenta del Amexme Capítulo León.“Cambiando el Rostro de las Empresas”, tuvo como objetivo proporcionar las herramientas necesarias a las empresarias y no descuidar tres necesidades que tienen los negocios en la actualidad: neurolingüística, el desarrollo integral y organizacional y el éxito.Durante el ciclo de conferencias también se contó con la participación de Ramón Ituarte y la socia del capítulo Querétaro, Yanalteh Solís.