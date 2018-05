Gasta Margarita Zavala 241 mil en taxi aéreo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El vocero de la candidata presidencial independiente Margarita Zavala, Jorge Camacho,En entrevista, Camacho informó que el gasto; Tampico a Matamoros y Matamoros a la Ciudad de México.Detalló que se contrató con los recursos quepues renunciaron a éste financiamiento, a la vez que rechazó que hayan obtenido algún descuento por la contratación de este servicio."Desde que inició la campaña nosotros estamos haciendo una campaña, en todos los sentidos transparente, para nosotros es algo normal reportar lo que hacemos, dijimos que usamos un autobús, reportamos que tenemos camionetas que dan servicio al nuestro equipo, saben dónde está nuestra casa de campaña, en fin tratamos de dar a conocer prácticamente todo, no tenemos por qué estarnos ocultando y es un servicio que estamos contratando con las donaciones que se han recibido, no hay nada que ocultar", dijo.Señaló que más que una incongruencia dede manera voluntaria en donaciones.Camacho informó que la aeronave pertenece a l, y detalló que es la primera vez que se utiliza un avión privado de una gira de la candidata."Era una complicación poder cumplir con la agenda, de acuerdo a lo que habíamos planteado, estamos en Tampico, de aquí vamos a Matamoros, no nos daba la logística para hacer una gira en el estado en dos localidades en vuelos comerciales. La candidata normalmente se mueve en vuelos comerciales, pero en esta ocasión, por la complejidad planteada no teníamos oportunidad de hacerlo en vuelos comerciales", explicó.Al preguntarle si seguirían usando naves privadas, dijo que eso va a depender de las necesidades de la campaña y "si se tiene que volver a usar, lo volveremos a usar y se volverá a reportar como lo estamos haciendo de manera transparente ante el INE, hoy no puedo confirmar si la volveremos a usar, pero la opción está abierta".