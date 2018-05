Niña recibe trasplante de médula ósea en Coahuila

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A sus 12 años, Gabriela Sarahí se convirtió en la primera menor de edad en recibir un trasplante de médula ósea en Torreón, Coahuila.En noviembre pasado, la niña originaria del ejido Enúmero 18, donde se consideró la posibilidad de que la menor padeciera leucemia.Para realizar un diagnóstico acertadose concluyó que padecía anemia aplásica, condición en la que su cuerpo no produce suficientes células sanguíneas, como son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.Para reducir el riesgo de infecciones y s, sin mejora en la condición de la niña.Al no tener buenos resultados con los tratamientos,Una de sus dos hermanas resultó compatible para el trasplante, por lo que en febrero se extrajeron células progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea de la menor de 5 años,echo el trasplante, probablemente la paciente hubiera fallecido. La anemia aplásica es un padecimiento mortal", detalló la hematóloga pediatra.Después del trasplante se mantuvo aislada a la niña para asegurar que no hubiera rechazo y reducir el riesgo de un cuadro infeccioso. Se le practicó un estudio en el Centro Médico NacionalFrancisco Javier Rosales Hernández, jefe de Onco Hematología de la UMAE número 71, comentó que fue el primer trasplante infantil de médula ósea en Coahuila yGabriela Ibarra Carrillo, madre de las dos niñas, agradeció el apoyo del instituto y tdo el equipo que participó en la intervención y tratamiento de su hija, "nosotros pensábamos que era una leucemia. Primero sí estuvo muy duro porque ella estuvo aislada, no se le bajaban las temperaturas y con el tratamiento fue reaccionando muy bien, hasta que le hicieron el trasplante", relató.La niña fue dada de alta recientemente, luego de permanecer