Vive una semana con una cucaracha en su oído

Katie Holley narró lo ocurrido en una nota en la revista Self. Su esposo y ella compraron una casa nueva muy emocionados, pero una vez que se mudaron se dieron cuenta que estaba llena de cucarachas.

Katie Holley y su esposo habían cumplido el sueño de su vida: comprar una casa en Florida. Casi no hicieron remodelaciones, pero sí se encontraron con un problema que decidieron atacar sin contemplación. La vivienda estaba llena de cucarachas, así que prefirieron pagar 85 dólares cada tres meses para acabar con ellas.

Una noche mientras dormía, se despertó con una extraña sensación en su oído. Desorientada, caminó hasta el baño y comenzó a revisarse con un hisopo y algo se movió. Cuando sacó el algodón, pegado a él había dos patas marrones de algún animal que aún no identificaba. La joven contó su experiencia en primera persona en una nota en la web Self.

El marido entonces tomó un par de pinzas y alcanzó al animal. Intentó extraerlo, pero fue inútil. Apenas pudo tomar pedazos de sus patas. "En ese punto, era claro que necesitaba ir a la emergencia de un hospital", cuenta. Se vistió rápidamente y mientras corrían al carro, sintió cómo el insecto avanzaba más y más en el canal de su oído.

"No era necesariamente doloroso, pero sí una tortura psicológica (...) Era bizarro".

Así llegaron al hospital a las 2:00 am. Los médicos le confirmaron entonces: era una cucaracha. Rápidamente le aplicaron lidocaina, un líquido que haría un doble efecto: dormir su oído y matar al animal. "Mientras el médico administraba la lidocaina la cucaracha comenzó a reaccionar. La sensación de tener una cucaracha agonizante mientras está en una parte muy sensible de tu cuerpo, no es algo que pueda explicar (...) Le tomó como dos minutos morirse".