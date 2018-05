Cerrarán calles de Purísima tras obras

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El sistema de drenaje sanitario en la calle Guerrero de Purísima del Rincón se rehabilitará a partir del próximo lunes; en una acción urgente.Esto en el tramo que abarca de la calle, por lo que a partir de mañana permanecerá cerrada a la circulación.Dicha rehabilitación constará de 135 metros lineales de tubería de 10 pulgadas de PV sanitario, para una mayor durabilidad y servicio.Estas obras estarán a coordinadas con Obra Pública y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Purísima (SAPAP), quienes informaron que esta es una obra que ya se tenía programada con anterioridad, debido a que en la misma se contaba con una tubería muy vieja, la cual por el uso, colapsó en estos días y se tuvo que adelantar la obra por este motivo.Debido al colapso de la antigua tubería se presentaron algunos hundimientos en ciertos punto de dicha calle, así como malos olores que reportaron los colonoes para agilizar el trabajo de reemplazamiento dela tubería del drenaje en esta zona.Cabe señalar que esta obra se tenía programada para cuando se terminara la rehabilitación que se está llevando a cabo en la calle Miguel Hidalgo, para no interferir con el tránsito vial, sin embargo debido a los inconveniente antes mencionados, ya no se pudo esperar más.Por lo que el día de ayer se comenzó con las acciones preliminares en la zona, y el día de mañana se cerrará la calle.Las obras tendrán una duración de una semana, del 7 al 13 de mayo, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche con el personal capacitado para poder realizar el trabajo de la manera más profesional y rápida posible para no causar más molestias a los habitantes de la zona.