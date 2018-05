'Ya no vendas nada': Hermano de señor de los gatitos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La noche de domingo, cuandofalleció arrollado por el tren, se dirigía a comprar bolillos a la tienda.Antes de eso,, pidió a Irene Ridríguez, su cuñada, que le prepará un chocolate caliente para tomar, y se dispuso a salir de su domicilio situado en la calle, Otilio Montaño en la, mismo que lo colocó como una persona conocida en Celaya., explicó que“Yo le decía a mi hermano: Ya no vendas nada, quédate aquí. Y lo logré unos días, luego me dijo que andaba malo, de lo que debo dinero. Y se iba a pedir limosna, le dije que no hiciera eso, tenemos para comer.“Tenía miedo que lo aventará un carro, no podría caminar. Hasta que otra vez agarró sus gatitos, porque decía que así la gente lo ayudaba más”, comentó, de donde salió para ir a vivir a la Ciudad de México para posteriormente regresar a Celaya, donde vivió con su hermanoMientras José Luis da la entrevista, varias personas se acercaron a su domicilio para preguntar por don Pedro: “mejor encomiéndalo a Dios”, respondía.“Toda la vida él fue comerciante. Estaba aquí con nosotros, nunca fue casado, fue muy chambeador, no quería estar en la casa, quería estar vendiendo lo que fuera.“Yo siempre estuve con Pedro y con mi mamá. Mi mamá toda la vida vivió con nosotros. Yo no soy muy afecto a que me regalen nada, la neta. Pero ahora sí la verdad siento que necesito un poco de ayuda”.El lunes a las 11 de la noche la familia tiene como fecha para que Semefo les entregue el cuerpo. Posteriormente decidirán si lo cremarán. La familia pide apoyo para dichos trámites.Notas relacionadas: