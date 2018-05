la mujer presentaba un traumatismo en la cabeza

Aún se desconoce si la víctima fue asesinada con arma de fuego

, en la segunda sección del fraccionamiento El Diamante,Los hechos se registraron pasadas las siete de la noche de este lunes,, al lugar se trasladaron paramédicos de Cruz Roja quienes confirmaron quey ya no presentaba signos vitales.Al lugar también arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona, para dar aviso a las autoridades ministeriales, quienes, aunque vecinos confirmaron, que no se escucharon detonaciones en el lugar. por lo queLa occisa permanece en calidad de no identificada y será en los próximos días cuando la Subprocuraduría de Justicia de la Región "C" detalle más de lo ocurrido.