Alejandro Sanz le falla a su hijo y no le quedó de otra que disculparse

Él es mi hijo Alexander. El otro día le prometí ir a ver su concierto de Jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto. Un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera mas que tú. Y porque Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto.. espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces  Te amo con locura. ❤️❤️❤️ #ASerPapaNoSeTerminaDeAprenderNunca

