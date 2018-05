2018-05-07 18:34:28 | REDACCIÓN

El ex técnico del Cruz Azul formará parte del equipo de Televisa Deportes para el Mundial.

Jémez es actual DT de Las Palmas. Foto: Especial.



Recientemente, Televisa Deportes dio a conocer al equipo que acompañará a la televisora en la cobertura del Mundial de Rusia 2018. Uno de los nombres que más destaca, es el de Paco Jémez.

El ex técnico de Cruz Azul y actual entrenador del descendido Las Palmas de España, será uno de los analistas en un acto confuso por parte del español.

En su momento, Jémez declaró que la "prensa mexicana era vomitiva" luego de las severas críticas que recibía cada semana por su pobre desempeño al frente de La Máquina. "Sé que no es contra mí... es contra quién se siente en esta silla. Me he encontrado con prensa vomitiva, deleznable, que se ha metido con mi familia, pero lo entiendo", señalo el entrenador en su momento en conferencia de prensa cuando logró el pase a la liguilla con Cruz Azul en el Apertura 2017.

Ahora, el ex timonel cementero se unirá al panel de analistas de un medio nacional.