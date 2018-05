Los ‘spoilers’, una guerra perdida

¿Cuál es la fecha de caducidad de un spoiler? ¿Quién decide el momento en el que se puede comentar de forma abierta la trama de una película, una serie, una obra, un libro? Es más: ¿qué es un spoiler (o un destripe, en su traducción al castellano)? En los tiempos en los que el consumo de la cultura y el entretenimiento son más globales que nunca, si alguien llega tarde al evento porque no puede o no quiere hacerlo a la vez que los demás, corre el riesgo de que le destripen la trama.

Pero, ¿es realmente tan grave conocer de antemano el final de Vengadores: Infinity War? El que se ha convertido en el mejor estreno de la historia del cine en cuanto a recaudación (es el largometraje que más rápido ha llegado a los 1.000 millones de dólares) ha reabierto el debate. Si usted es usuario de Internet, es fácil que se haya encontrado spoilers sobre la película. No se preocupen, aquí no vamos a contarlo. Pero si tienen intención de verla, vayan con ojo.

Parece evidente que es preferible llegar al visionado de una película o serie sin conocer las sorpresas que guarda la trama. No fue lo mismo ver El sexto sentido sabiendo eso que hacerlo sin tener ni idea. Quien escribe lo sabe porque ese fue el primer gran spoiler que le hicieron. Luego vinieron muchos otros y uno aprende a vivir restando importancia al asunto. Pero aquella vez... era 1999 y todavía duele.

También hay quienes tienen la curiosa costumbre de leer resúmenes de cada capítulo de Juego de tronos antes de verlos para así ir más tranquilos a la visualización y disfrutar sin sobresaltos inesperados. Un estudio que publicó la revista Psychological Science llegaba a la conclusión de que los spoilers podían incluso mejorar la experiencia porque permiten concentrarse más en la ejecución de un relato (en aquel caso era literatura) o de una obra audiovisual.

El 6 de febrero de 1982, la revista Supertele publicaba en portada "Chanquete se muere el domingo". En letras grandes y en primera página. Un guionista de Verano azul contaba años más tarde que se decidió avisar por anticipado para minimizar el impacto. Si hubiera existido Twitter, posiblemente la ira de los espectadores por desvelar tal giro habría sido tal que ni los Vengadores habrían podido detenerla.

Como los habitantes de este planeta nunca se van a poner de acuerdo en cuándo se puede comentar tramas abiertamente o qué detalles son destripes importantes y cuáles no —se pongan como se pongan, decir que un capítulo de The Handmaid's Talees grandioso no es un spoiler, y aun así hay quienes que lo interpretan como tal—, es preferible andar con pies de plomo para no hacer a los demás lo que no te gustaría para ti. Y aprender a relativizar la importancia de los spoilers y disfrutar más del camino. Al fin y al cabo, seguimos leyendo Romeo y Julieta aun conociendo cómo acaba. Vengadores: Infinity War son 2 horas y 40 minutos de puro entretenimiento. Qué más da saber que al final resulta que...