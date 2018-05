Acusan a gobierno de Mineral de la Reforma de obstaculizar a Nueva Alianza

La dirigencia de Nueva Alianza en Hidalgo exigió al alcalde de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños, conducirse con “madurez y altura política” y no obstaculizar el proselitismo de su candidata al distrito XVII de Villas del Álamo.

De acuerdo con Juan José Luna Mejía, presidente del partido turquesa en el estado, han percibido una obstaculización por parte del gobierno municipal, emanado del PAN, pues les han negado y hasta saboteado los eventos de la candidata Eréndira Contreras Hernández.



Desde el arranque de su campaña “le están poniendo obstáculos, no les prestan los espacios públicos, incluso las solicitudes se han hecho por escrito y nos lo niegan o también nos ‘bajan la luz’ o nos mandan a los de reglamentos y cosas por el estilo, eso ya no abona a nada”, dijo a AM el dirigente de Nueva Alianza.

A poco más de una semana de que arrancó el proceso electoral local, Luna Mejía señaló que de todos los distritos electorales en Mineral de la Reforma es el único municipio donde se han presentado estos problemas con las autoridades.

“Es un gobierno municipal de todos los mineralenses, no de un partido político. El llamado es para el alcalde Raúl Camacho para que se conduzca con la altura política que hoy México e Hidalgo reclaman. Si no, va a pasar el 1 de julio y Mineral de la Reforma va a quedar muy confrontado y eso no le abona a él siendo alcalde”, concluyó.