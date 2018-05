Con plantón, exigen a Sedeso entrega de obras rezagadas

Ciudadanos de Huehuetla, Tenango de Doria, Huejutla y Tulancingo, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) de Hidalgo para exigir la resolución de obras rezagadas desde 2016.

En manifestación, acusaron que el subsecretario de política social de la Sedeso, Rene Escamilla Martínez, no pasó ante el gobierno estatal la documentación para 336 acciones de piso firme.



Los afectados refirieron que aunque la demanda data de 2016, fue el año pasado cuando la Sedeso se comprometió a realizar 336 obras de las 580 que solicitaron, mismas que no se han llevado a cabo.

En entrevista, Marta Beitia, vocera de la manifestación, señaló que ante la problemática el secretario de gobierno, Simón Vargas Aguilar, argumentó: "a mí no me pasaron esa demanda, no hay recurso, no hay dinero".

Los también agremiados de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas que hasta el momento se encuentran distribuidos en las escaleras del acceso principal de la dependencia, exigen que Daniel Jiménez Rojo, titular de la Sedeso en el estado, subsane el problema.



Tras argumentar que son dichas autoridades quienes aplican las reglas de operación y reciben la documentación.

Asimismo, expresaron que no permitirán el acceso de personal a la Sedeso, señalaron que a las 12:00 horas más de 500 se manifestarán y su vez, anunciaron la instalación de un plantón por tiempo indefinido.