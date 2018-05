Mil trabajadores del SNTE sin jubilación por falta de 150 millones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luis Enrique Morales Acosta, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) señaló que por la falta de 150 millones de pesos mil trabajadores no han firmado su petición de jubilación.Morales Acosta recordó que en diciembre de 2017, mil 500 trabajadores pertenecientes a la sección XV del SNTE solicitaron su jubilación con estímulo económico; sin embargo, solo a 500 personas se les otorgó la jubilación por lo que aún restan mil.Ante la situación, el dirigente del SNTE señaló que hasta el momento no hay una fecha específica respecto a la jubilación de los trabajadores restantes, toda vez que no se cuentan con 150 millones de pesos para jubilar a mil compañeros.El secretario del Sindicato de la Educación, indicó que actualmente las negociaciones se llevan a cabo con el gobierno estatal, de acuerdo a la posibilidad de recursos., argumentó.Asimismo, precisó que aquellos que cumplen con los requisitos de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)No obstante, los mil compañeros no pueden firmar la solicitud de jubilación porque no recibirán su estímulo económico al momento; por tal razón,, finalizó.