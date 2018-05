¿Por qué debes evitar tocar el círculo negro de WhatsApp?

Cada cierto tiempo, conocemos nuevos mensajes de la app de mensajería que se hacen virales, y no precisamente por hacernos reír o cualquier otra razón benigna. Sino que están enfocados a estafarnos o simplemente meternos miedo. Pues eso es lo que está pasando ahora mismo con el dichoso círculo negro de WhatsApp, que a muchos les está haciendo pasar un mal rato en la app de mensajería, cuando en realidad se trata de un mensaje bastante inofensivo. Como vais a ver, este círculo negro bloquea WhatsApp, aunque lo hace de una forma más o menos convencional, y para nada peligrosa para nuestro móvil.



¿Cómo funciona este mensaje viral?

Las cadenas de mensajes son muy comunes en la app de mensajería, y en esta ocasión nos encontramos precisamente ante una de esas cadenas, que tarde o temprano terminan llegando a nuestras conversaciones. Pues bien, en este caso, se trata de un mensaje que nos dice literalmente que “si tocas el círculo negro WhatsApp se te quedará pillado”. Seguido del famoso círculo negro, que no deja de ser un emoji de WhatsApp y que en inglés nos piden que no pulsemos en él. Pues bien, este mensaje no miente, y WhatsApp se queda pillado, mejor dicho bloqueado, cuando pulsamos sobre el círculo negro. Ahora bien, la forma de resolver este bloqueo de WhatsApp es muy sencillo.

¿Cómo desbloquear WhatsApp?

Pues bien, no se trata de un virus o un malware que se hace con el control de nuestro móvil, sino algo mucho más inofensivo. En realidad, el mensaje que se genera cuando pulsamos al círculo negro está plagado de decenas de caracteres, tantos que la aplicación directamente se ve desbordada y se bloquea al no poder procesar tanta información. Pues bien, para volver a usar WhatsApp tenemos dos opciones, la primera, es cerrar la aplicación y volver abrirla. Entonces podremos volver a usar WhatsApp de forma habitual.



Lo mismo ocurrirá si reiniciamos el teléfono, y ejecutamos de nuevo WhatsApp. Entonces podremos utilizar WhatsApp como si nada hubiera pasado. Ahora bien, si volvemos a pulsar ese círculo negro tendremos que volver a repetir todo de nuevo. Como veis no se trata de una amenaza peligrosa, sino más bien de una “gamberrada” que es inofensiva para WhatsApp y para el teléfono. Eso sí, lo suficientemente molesta como para hacernos perder unos minutos reiniciando el teléfono o la aplicación, pero nada más.