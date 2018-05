Acusa candidata transgénero ataques en su contra

Diana Laura Marroquín Bayardo, candidata transgénero a diputada federal por el distrito de Tulancingo, denunció una serie de ataques, amenazas y discriminación a su persona y campaña como la pinta y destrucción de propaganda electoral.

En conferencia de prensa, la candidata por el Partido del Trabajo (PT) mostró unas lonas que fueron pintarrajeadas con amenazas y mensajes ofensivos; indicó que por estas acciones interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.

“En lo que va de estas campañas he sufrido violencia política, de género y discriminación; hace unos días bajaron unas lonas de un espectacular y han hecho destrucción de otras y puesto mensajes ofensivos”, dijo en conferencia de prensa.

Por estos hechos, añadió la candidata, se abrió una carpeta de investigación bajo el número de expediente 18/2018/01370 en la procuraduría local.

Pese a que es una competencia federal, Marroquín Bayardo dijo que la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade) de la PGR se declaró incompetente, por lo que recurrió a las autoridades electorales locales.

“En el distrito de Tulancingo no puede seguir pasando, ya hemos dado nota a las autoridades competentes y no hay una respuesta. También queremos hacer notar que hay campañas en redes sociales en las que me han atacado con comentarios discriminatorios”, dijo, al tiempo de acusar que estas amenazas se orquestan desde el ayuntamiento de Tulancingo.

Por tal motivo, anunció que este día ingresará una petición de protección al gobierno de Hidalgo a fin de garantizar su integridad física y la de su equipo de campaña.