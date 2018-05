Pide dar seriedad a reactivación de PEI

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tomar en serio la reactivación del Parque Ecológico de Irapuato (PEI), es lo que el regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Daniel Ruiz Barragán, solicitó a la Administración Municipal.Esto luego de que autoridades del Gobierno del Estado regresaran el recinto a la Administración Municipal, entrega-recepción que se hizo formal el pasado viernes 4 de mayo, donde el alcalde interino, Xavier Alcántara Torres dijo que se hace un estudio para evaluar las necesidades del parque, sin contar con presupuesto definido de lo que se requerirá invertir, ni los árboles que contemplan la reforestación.“Esta es la oportunidad de poder hacer, junto con los ciudadanos, un parque de calidad, no nos vamos a poner a prometer un parque como el de Nueva York, como el que nos prometieron, que al final fue un espacio muy grande sin árboles, porque todos los quitaron”, indicó.El regidor del PVEM, agregó que desde agosto del 2017, señaló que fue un error entregar el PEI al Gobierno del Estado, pues no hicieron ninguna inversión ni mejora en el lugar, por lo que es importante apostar porque este espacio sea un lugar de esparcimiento familiar.“Se tiene que hacer un proyecto integral, incluyendo a la iniciativa privada, para poder hacer en todo ese terreno y la zona, un lugar donde haya mucha reforestación, porque no hay muchos árboles, y de plantación de especies de la paleta vegetal, que se puede tener más control de este tema ahora que estará ahí la dirección de Medio Ambiente”, comentó.Ruiz Barragán señaló que también se puede acondicionar un lugar para los elementos de la Policía Ambiental, que serán los encargados de atender temas como la quema de esquilmo, para poder hacer buen uso y aprovechar el espacio.“Que realmente sea un espacio agradable y de beneficio para los irapuatenses, con esta etapa de que la dirección de Medio Ambiente estará ahí, el tema de la policía ambiental que será una realidad, creo que hay un avance, y al final de cuentas creo que tenemos que entender que si no integramos a la ciudadanía al Gobierno, las cosas no van a salir”, finalizó.