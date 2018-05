Donovan se convierte en refuerzo de Televisa Deportes... ¿Y León?

¡VAMOS-VAMOS-VAMOS-VAMOS CON TODO!



refuerzo paraen el mundial. Una disonancia muy grande.No juega, no es refuerzo, no marca diferencia y ahora la carga mediática de su trayectoria busca marcar diferencia en el equipo que hasta hace unos meses parecía ser uno de los más acérrimos rivales del Grupo Propietario del León.” jugó poco más de. Aún me sigo preguntando qué es lo que orilló ala contratar aen las condiciones actuales tanto del jugador como del equipo. Que posiblemente esté para jugar diez o quince minutos, no quiere decir que por eso sea considerado refuerzo. Futbolísticamente el tipo no está, físicamente tampoco está para revolucionar al León en la cancha que es lo que se espera de un jugador no formado en México venga a hacer.Mientras encontramos la respuesta a esa pregunta, este domingo vimos la presentación dedel “arsenal” con el que lucharán por ganar la audiencia de esta nueva edición de una Copa del Mundo. Llamó poderosamente la atención que apareciera entre el talento que presentaron la figura del ahora jugador del León, Donovan.La copa del mundo se llevará acabo entre el mes de junio y julio, justo el tiempo en el que eltendrá su. Aún no se conoce bien a bien cuál será el rol deen la producción de esta empresa para la cobertura depero evidentemente hace ruido, mucho ruido, que al jugador se le ligue a la participación en un evento cuando se supone que debe estar cien, mil por ciento metido en su puesta a punto.Situaciones como esa aumentan la duda y alejan las respuestas, o tal vez la respuesta sea tan evidente que no la podemos detectar.Y no sólo no juega para los verdes sino que también está en la cancha del equipo que en su momento fue el rival más importante fuera del campo de juego.