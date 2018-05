Los enormes fracasos del Clausura 2018

2018-05-07 06:00:00 | LUIS GERARDO LUGO

Hay quienes piensan coronarse pintando bardas...

La plantilla más cara de México fue eliminada por Santos Laguna con un hombre menos. FOTO: Especial.



“Fracaso”, la palabra más evadida por técnicos, jugadores y directivos, y sin duda la que más nos gusta expresar cuando un equipo no cumple con el título.

Ya estamos en Semifinales y sólo cuatro clubes aún se salvan de ver escrita en su historial del Clausura 2018 esta casi innombrable palabra futbolera. Sin embargo, ya podemos hablar de grandes chascos. Como el de ese equipo que hizo malos cálculos en sus ecuaciones trigonométricas y se perdió en el tobogán que lo llevó al descenso.

Las malas decisiones en Lobos BUAP provocaron que la manada se desmoronara y ahora o suelta una millonada o volverá al lugar de donde salió. Hay otros que fueron más noticia por un jugador orinando en una fuente que por sus logros en la cancha.

La Máquina siguió descarrilada añorando una corona que no se pone en más de 20 años. Ni con Caixinha ni mucho menos con el ‘Gullit’ el Cruz Azul fue mejor y se quedó fuera de la Fiesta sin ser grande.

Hay, además, un fracaso que se intenta ocultar detrás una copa que no es mexicana, sino ‘concacafkiana’. Chivas fue el único sin triunfos de local en el Clausura y no sólo eso, terminó como el segundo peor tras la etapa regular. Decir que salvó el torneo calificando al Mundial de Clubes es revolver el agua con el aceite sin más ni más, pero si quiere evitar una pena en lo internacional como la que tuvo en la liga, deberá armar un mejor rebaño que el actual.

Otro de los llamados grandes también fracasó en grande. Pumas sorprendió en un inicio, luego decepcionó, volvió a ilusionar entrando a la Liguilla en el último suspiro y terminó perdiendo la cabeza y entregando la dignidad en los Cuartos de Final con un 6-2 global ante América. Ahora no les salió a los de CU apostar por su cantera de técnicos con un Patiño al que se le remarcaron las arrugas por no saber qué hacer.

Allá por la Sultana del Norte hay un argentino llamado Antonio Mohamed al que se le hizo bolas el engrudo. Volvió a consolidar a su cuadro como el más goleador del torneo y con actual plantilla rayada la meta obligada era llegar a una nueva final, como mínimo. A los del ‘Turco’ les tocó en los Cuartos el equipo más frío del torneo, pero los Xolos supieron morder y al tiempo que festejaban su pase, Mohamed se iba por el túnel de la vergüenza por otro fracaso más al frente de Rayados.

Y para acabarla de amolar con los regios, Tigres entregó su cetro muriendo de nada ante un Santos que puso el corazón con uno menos y todo en contra, mientras que los felinos cargaron con una nueva canallada, perdón, ‘Nahuelada’. Dicen que en la guerra y en el futbol no existen los segundos lugares y en el Clausura 2018 habrá un equipo campeón y otros 17 que no lo serán. Hay de fracasos a fracasos, como de quienes piensan que con billetes lo ganarán todo y de quienes sin billetes también; fracasos de quienes se casan con un técnico y de quienes los cambian sin pensar. Es más, hasta hay fracasos de quienes piensan coronarse reviviendo estrellas y pintando bardas…