Los 5 pasos del Design Thinking

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hoy en día, la creación de productos y servicios debe estar basada en solucionar necesidades y problemas reales de los usuarios. Por ello metodologías como el Design Thinking se ha posicionado como una de las herramientas más eficaces para lograr tal objetivo.Aunque el Design Thinking no es nueva, ha tomado relevancia gradualmente de la mano de su principal impulsor Tim Brown, para quien esta filosofía implica tomar el pensamiento del diseño como un método estratégico para satisfacer las necesidades de las personas.La facilidad de aplicación de la metodología ha llevado a que pueda ser aplicada no solo al desarrollo de nuevos productos, también servicios y procesos, sin importar la industria de la que se trate, tomando como centro al usuario, y minimizando los riegos.El proceso planteado en el Design Thinking aborda 5 fases:El primer paso nos habla de el ponerse en el lugar de la persona para sentir y experimentar que es lo que están viviendo en la determinada situación detectada como problema y a la que se le busca una solución. No se trata pues de conocer su sentimiento, es entender de primera mano lo que viven. Esto es una comprensión profunda de su necesidad.Se trata de la definición del problema que se está buscando resolver. Es importente que se reduzca a un solo problema al que le encontremos una solución.Consiste en aportar ideas para dar solución. No hay que descartar ninguna idea por descabellada o extravagante que parezca. El fin de este paso es generar tantas como sea posible, sin limitarse, teniendo en cuenta que cada una tiene valor.Es dar forma a las ideas más prometedoras, ya sea que se trate de un producto o servicio se necesita hacer el prototipo de la solución. Cuando se trata de productos, la tecnología 3D puede resolver esta situación. También son válidas los planos digitales, o las maquetas.En esta etapa final los usuarios interactúan con los prototipos. Esto servirá para identificar la solución más viable, y mejorar el prototipo. Puede ocurrir que ninguna de las soluciones ofrecidas realmente satisfaga al usuario, entonces habrá que idear otras soluciones, prototipar y testear nuevamente.