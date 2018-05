LOS 5 EN FORO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los cinco candidatos a la Gubernatura los podremos escuchar juntos en el foro denominado “Retos y Rutas de la Ciencia y la Tecnología en Guanajuato rumbo al 2018-2024”, a realizarse el 18 de mayo.El evento es organizado por la Red de Divulgación de Ciencia y Tecnología que preside Jesús Francisco Carpio Mendoza. Una oportunidad para comprometerlos en un tema del que ni mencionan.El 17 de mayo, un día antes del foro, será el primer debate convocado por la autoridad electoral, el otro es el 10 de junio, mientras que el convocado por el Consejo Coordinador Empresarial es el 28 de mayo.En realidad nunca se fue pero es notorio el reposicionamiento que está tomando el zapatero leonés, Pepe Abugaber, ahora en su calidad de Secretario del Consejo Directivo de Concamin Nacional. Ya también re-lanzó su cuenta de twitter para fijar posturas sobre las preocupaciones de los industriales.El ex Presidente de la Cámara del Calzado y del Consejo Coordinador Empresarial de León es un perfil natural en la baraja del relevo de don Ricardo Alaniz, quien ya cumplió tres años al frente de Concamin Bajío pero le ampliaron su estancia otro ratito para calmar las agitadas aguas sobre su relevo, pero él ya dijo que no, su mira está en ser un aspirante a futuro para seguir jugando en las ligas mayores.El fin de semana Pepe Abugaber tuiteó en respaldo del presidente nacional de Concamin, Paco Cervantes, quien emitió un posicionamiento sobre el aporte de la industria en el crecimiento de México, esto luego de los dimes y diretes entre el Consejo Mexicano de Negocios y López Obrador.En la carta de Concamin Nacional se hace referencia que, si bien el PIB nacional aumenta a una tasa promedio de 2.5%, las inversiones permiten que estados como Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí, registren crecimientos de entre el 4% hasta el 10%.Muy sonriente el gobernador Márquez envió el viernes la misma fotografía (sólo cambió como alcalde de León Luis Ernesto Ayala en el lugar de Héctor López) y hasta las mismas palabras del comunicado que desde hace rato estamos leyendo de las visitas a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con su director general Roberto Ramírez de la Parra, que para conocer el estatus del proyecto del Zapotillo.El 25 de agosto del 2017, en las mismas oficinas de la Conagua en Ciudad de México, se reunieron Márquez y Ramírez de la Parra, y el reporte a la prensa fue que “los tres órdenes de gobierno mantienen su decisión de continuar el proyecto del acueducto”. No se informó prácticamente nada, y no porque no lo quisieran, sino porque en la realidad no tenían nada concreto de cómo y cuánto rescatarían la obra.Hoy, a la luz de su nuevo comunicado, estamos igual. “El proyecto del Zapotillo sigue firme y más vivo que nunca”, repiten entusiastas los funcionarios de los tres niveles de Gobierno que no tardan en irse. Mientras tanto nadie atina a dar una fecha concreta de cuándo diantres empiezan a poner un tubo.Como les adelantamos la semana pasada está más que confirmada la visita en León del candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco”, para mañana 8 y el 9 de mayo. Desde las redes sociales de Rubén “El Bravo” Fonseca, su promotor en esta ciudad, ambos promueven la gira. “Vamos a darle, vamos a romper el sistema, y prohibido rendirse”, dice el polémico regiomontano.Por cierto Rubén Fonseca, a quien la autoridad electoral local le negó el registro como candidato independiente a la Alcaldía de León, por no reunir las firmas requeridas por Ley, presentó el último recurso legal que le queda en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el sueño de estar en la boleta.El Tribunal Federal Electoral resolvió a favor de Morena que se permita el registro de sus candidatos para los distritos locales VI (cabecera en León) y XVII (cabecera Juventino Rosas), los cuales el IEEG les habían negado. Con eso se declaran listos para completar el registro en los 22 distritos locales.Ya antes Morena-PES-PT habían logrado cambiar otra resolución del IEEG, también en el Tribunal, para poder registrar siete candidatas a presidentas municipales de: Huanímaro, Pueblo Nuevo, Coroneo, Yuriria, Santiago Maravatío, Atarjea, y Xichú. Con eso ya lograron completar su lista para las alcaldías. No obstante ahí queda ese jaloneo y la desconfianza manifesta de los “morenos” al árbitro electoral.El Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado (Iplaneg) comprometió tener listo a consulta pública en julio un proyecto del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. El denominado Peduoet es una herramienta de planeación para aterrizar los proyectos del Plan Estatal de Desarrollo 2040 considerado los ejes: ambiental, urbano y económico.Ya se realizaron talleres regionales en Victoria, San Miguel de Allende, Irapuato, Yuriria, San José Iturbide, San Felipe, Celaya, Pénjamo, y un taller estatal celebrado en el mes de marzo en Silao.