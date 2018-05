Da mini concierto en casa Luis Long

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En La Casa de Luis Long, Josafat Moreno Tamayo impresionó al público asistente con un programa compuesto por 6 piezas tituladas Seis preludios cortos, Tres piezas, A piece for guitar, Hjika “in memoriam Toru Takemitsu”, Nocturnal “after John Dowland” op. 70 y Kinkachoo I love you, de las que dio una explicación.El artista es originario de León e inició sus estudios en guitarra clásica en la Casa de Cultura de León, después empezó estudios formales de música en la Licenciatura instrumentista en la Universidad de Guanajuato y ha tenido participación en distintos concursos regionales y nacionales en ciudades como Guanajuato, Cortazar y Colima, al igual que en recintos como Teatro María Grever, Sala José Vasconcelos, Museo de la ciudad de León, Foro de la ex cárcel y la Alhóndiga de Granaditas, entre otros.Desde 2010 labora como docente en la Escuela de Música de León con clases de guitarra, conjuntos instrumentales, Armonía y orquesta infantil, además colabora en la Universidad de Guanajuato y en la Academia Aria.