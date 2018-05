Se muestra ‘sensato’ con sus seguidores

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Para escribir novelas se utiliza el sarcasmo y la imaginación como herramientas de construcción, pero una carta está para eso, para escribir las cosas como son”, dijo Xavier Velasco durante su participación en la Feria del Libro de León.Con su libro “Entrega Insensata”, una recopilación de cartas que ha escrito a diferentes personajes, el autor se presentó ante un grupo de lectores que le acompañaron en el penúltimo día de la FeNaL.Algunas misivas fueron dirigidas a personajes como La Tigresa, que cuando aparecía en los periódicos de la época recibía las críticas de la madre y la abuela del autor y a Xavier -niño-, le hacían soñar con aquella a la que él consideraba la “mujer más sensual del mundo”.Esas cartas que se llevaban una que otra tarde de soledad, otras llenas de sentimiento, así como la carta que le escribió a su madre después de su muerte, o aquella que dedicó a su querido perro, compañero de incontables aventuras, forman parte de este trabajo que Velasco presentó.Afirmó el autor que, al paso del tiempo, se hizo mañoso porque, aunque las personas amadas son diferentes, el que escribe cartas de amor es un sólo corazón y no puede evitar que una se parezca a la otra, razón por la que nunca le ha escrito una carta a su esposa.“El tiempo es importante, no es lo mismo escribir una carta cuando pasas por un momento de alegría, que cuando pasas por uno de tristeza”.Escribió este libro desde el corazón, porque solo de esa manera se puede escribir una carta, ya que en ella se desnuda el alma.Entrega Insensata es, como el subtítulo en la portada dice, un montón de “cartas a la deriva”, que cumplen la intención de desahogo del autor a través de textos cortos pero llenos de sinceridad y humor.“Se trata finalmente de poner todas aquellas cartas que a uno le movieron o dolieron. Cuando uno escribe cartas trata de desnudarse, de mostrar aquello que no sabía que iba a mostrar y no se atreve. No hay quien te interrumpa, vas diciendo cosas y en esa necesidad de ser elocuente, dices cosas inconvenientes, por eso es una “entrega insensata”, dijo Velasco sobre el contenido de su libro.También comentó que la carta está para comprometerse con sus palabras, y que no espera mucho de sus escritos porque no quiere tener expectativas exageradas.“Yo solo tengo expectativas del libro que estoy escribiendo. No puedo decir qué pasará, desde que lo llevo a la imprenta, deja de ser mi libro, lo único que espero es que sea más leído. El único libro que me interesa es el que estoy escribiendo”, remarcó.También señaló que le encanta volver a la ciudad dado que no es su primera vez en la Feria Nacional del Libro de León.