Hace mansiones en EU familia del 'Niño Verde'

Mientras queen San Antonio construyeLos inmuebles, ubicados en el, son propiedad de empresas a nombre de la madre y las hermanas de Jorge Emilio González Martínez, y de una mujer -esposa de su ex secretario particular- que hace siete añosEl llamado "Niño Verde", de 46 años,en este proceso electoral va por una Diputación federal plurinominal como parte de la coalición Todos por México con el PRI y el Panal.las imponentes residencias tienen extensiones de entre 4 mil 500 y 5 mil 800 metros cuadrados cada uno y en el 2013 eran ofrecidos a precios de entreFuentes del ramo inmobiliario señalaron que,Laha sido prácticamente la "dueña" del Partido Verde Ecologistay quien fue su presidente hasta el 2001, cuandoEste partido recibe. En el 2017, por ejemplo, recibiómientras queincluyendo la partida para gastos de campaña.Amparado bajo sus siglas, González Martínez ha sido asambleísta o legislador por casi un cuarto de siglo,, y en el 2018 busca nuevamente una curul en la Cámara de Diputados.Para desarrollar sus nuevas residencias de San Antonio, la familia del "Niño Verde", dedicada al diseño y construcción habitacional de lujo.De acuerdo con documentos oficiales expedidos por la, se trata de los lotes 17, 18, 19 y 20 de la manzana 37, todos con frente a la calleDesde el 2016 estos terrenos aparecen a nombre, respectivamente de las empresas(Sociedades de Responsabilidad Limitada) son muy utilizadas en el sector de la inversión inmobiliaria porque protegen a sus miembros de las obligaciones y responsabilidades de la organización.Certificados oficiales solicitados por(Leticia C. Martínez), madre del aspirante a legislador, y por una hermana de éste, Érika Cecilia Gonzalez Martínez (Érika C. Gonzalez).(Carla L. Gonzalez), la otra hermana de la familia.Esas tres compañías aportaron como domicilio el ubicado en, propiedad que está a nombre deEn, propietaria delno aparecen miembros de la familia,: en el 2016 los impuestos por esa propiedad fueron cubiertos por Alamo Uno, según el historial de pagos del impuesto a la propiedad disponible en la página del condado. Para efectos legales,(Elizabeth R. Díaz), esposa delEsta empresa registró un domicilio oficial encomplejo residencial de lujo ubicado en, que entre el 2009 y el 2014 estuvo a nombre de Díaz y su esposo Rolando Elías Wismayer, precisamente quien era elDíaz fue la persona en la que el "cuya propiedad se le atribuía, y desde el cual una joven búlgara cayó al vacío y murió durante una fiesta en el 2011.El, pese a que en documentos internos de la administración de condóminos aparecía como dueño de cuatro.Además dey de seguir formando parte de sus órganos directivos, desde 1994en lo que ahora es la Ciudad de México, dos veces Diputado federal y dos veces Senador... y nunca ha hecho campaña.