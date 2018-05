Se congratula Anaya con un 'menos mal' luego de que AMLO ofrece diálogo por aeropuerto

"(Hay que) seguir adelante con la construcción del nuevo aeropuerto, es deveras un disparate estar cuestionando este asunto, menos mal que ahora ya empezaron (López Obrador) con que ‘vamos a ver’", expuso.



"Este asunto no debería estar a discusión, hay cosas que no se deben politizar, no todo debe ser político, donde se construye el nuevo aeropuerto debe tener una lógica técnica, no una lógica política".



"Con la cantidad de dinero que ya hay invertido ahí qué vamos a hacer, ¿dejar esos miles de millones de pesos que ya se están invirtiendo ahí tirados?", cuestionó Anaya.



"Entonces (estoy) convencido de que tenemos que continuar con la construcción del aeropuerto y cambiar el enfoque de la discusión. Son pocos los que viajan en avión, el problema no es ese, el tema es más bien qué hay cuatro millones de personas en este País cuyo trabajo depende del turismo y el turista que más gasta es justamente el turista se mueve en avión".



"El Gobierno debería de ver cómo me hace para facilitar que la inversión se acelere, entonces lo que nosotros estamos proponiendo es esta nueva figura a nivel nacional", dijo.



"Así como hoy cuando hay una violación a los derechos humanos hay una autoridad nacional fuerte, robusta, que da seguimiento, estamos proponiendo que haya una autoridad que acompañe a los inversionistas para que cualquier obstáculo que se encuentre, en cualquier orden de gobierno, esa autoridad tenga como única responsabilidad que lo más rápido posible se elimine el obstáculo".

