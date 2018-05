Se mofa Meade de AMLO por proponer aeropuerto en Santa Lucía

"El año pasado México fue el sexto país mas visitado, el 70 por ciento provienen de Estados Unidos y Canadá y la tercera parte llegan por el aeropuerto", afirmó.



"El Nuevo Aeropuerto es un tema neurálgico y central, nos visitan en aviones importantes. Si nos visitaran en jets y en aeroplanos, a lo mejor Santa Lucía podría resolver el problema".



"Tiene uno de los mayores retos desde el punto de vista de suelo que cualquier otro lugar del mundo y la única forma de haber resuelto esos problemas de suelo era con el tezontle volcánico", expresó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

que encabeza el PRI, defendió este lunes la construcción delReunido con empresarios del sector turístico, el ex Secretario de Hacienda prácticamente se mofó de la propuesta de su contrincante dereconoció que representa un importante reto en materia de suelo, ya que ha sido necesario disponer de tezontle para poder rellenarlo y dar viabilidad de la construcción.Al final del encuentro, el candidato se negó opinar sobre la propuesta de realizar una mesa técnica para valorar la viabilidad de la nueva terminal aérea.Durante la sesión de preguntas, los empresarios cuestionaron al ex funcionario federal sobre la propuesta del gobierno calderonista desaparecer la Secretaría de Turismo y sobre el recorte presupuestal que se aplicó al sector en este Gobierno.El ex funcionario federal explicó que muchas dependencias enfrentaron la reducción del gasto como consecuencia de la caída en el precio del petróleo.Al presentar su propuesta de campaña, elplanteó otorgar plena autonomía alpara que las decisiones sean tomadas por expertos y no necesariamente por el Gobierno.