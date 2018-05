En 2012 un grupo de lobos salvajes fue enviado a Dinamarca después de la desaparición de la especie hace dos siglos. Desde entonces, han llegado al país varios ejemplares. Entre ellos, una hembra, en 2017. Pero este lunes la única loba salvaje que había en el país ha muerto tras recibir un tiro,

según informa The Guardian.

Dos fotógrafos que observaban a los ejemplares en el municipio de Ulfborg grabaron el momento en el que dispararon al animal. En el vídeo, se ve como un tiro alcanza a la hembra, que cae desplomada.

La loba,

que había viajado más de 450 kilómetros desde Alemania a Dinamarca

,

formaba parte de una manada en la región. El país había estado dos siglos sin ningún lobo salvaje hasta 2012, pues al último ejemplar en Dinamarca lo mataron en 1813. Ahora, la muerte de la loba supone una amenaza para la supervivencia de la especie.

El cazador disparó al animal desde su vehículo y, tras matarlo, se dio a la fuga. Gracias al vídeo, la policía danesa ha podido identificar y detener al dueño del vehículo, que está acusado de violar la ley de caza de Dinamarca. El acusado, de 66 años, niega los hechos.

Guillaume Chapron, un profesor asociado de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, ha explicado a The Guardian que esta muerte es "completamente inaceptable", ya que la loba no mostró señales de comportamiento agresivo antes de recibir el disparo, sino "más bien una mezcla de precaución y curiosidad". "A partir de la grabación de vídeo del comportamiento animal, no hubo absolutamente ninguna amenaza para los humanos y tampoco hubo indicios de que este animal pudiera convertirse en una amenaza", ha afirmado.

En Dinamarca, los lobos se han asentado en una zona bien cultivada de páramos y pequeñas plantaciones de pinos donde destacan las poblaciones de ciervos rojos y corzos. La policía danesa ha informado de que el ejemplar disparado estaba en las tierras de un político danés del partido Alianza Liberal candidato al parlamento. Se trata de Steffen Troldtoft, que además es miembro del Gobierno de coalición. El hombre que mató al animal,

según el periódico danés Altinget

, era uno de sus familiares. Esto ha llevado a Troldoft a retirar su candidatura "debido a la tormenta de los medios".