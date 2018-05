Clave esta semana para sector automotriz mexicano; gobierno presentará plan para TLC

“El Gobierno estará presentando un posicionamiento. Estas ideas, propuestas mexicanas, son para nosotros importantísimas, puesto que lo que hoy está en la mesa es la propuesta revisada de Estados Unidos, que no es aceptable ni alcanzable ni realista”, dijo en conferencia de prensa.



“Estaremos buscando que con el aporte que hemos dado, el cual no se puede compartir porque es lo que se está discutiendo, permitir que nuestro País y nuestro sector transiten hacia una mayor integración de América del Norte que sea alcanzable, que sea posible realizar”, puntualizó.



“Están llegando a la ronda final donde si en está no ocurre nada, seguramente estos esfuerzos ya se dejarán para una siguiente ocasión. Acompañamos al Gobierno con una intención de sí lograr acuerdos, de sí triunfar. Que este sector siga dando a la región el aporte necesario para seguir impulsando la región”, puntualizó.

Esta semana, een la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (), dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ().El lunes por la tarde,se reunirá con sus contrapartes depara tener una reunión de negociación ministerial y es posible que se presente de manera inmediata.Sin embargo, Solís dijo que si bien conoce el contenido de la propuesta, no puede compartir detalles de cómo está conformada.Corresponde al Gobierno, dijo, ser quien oficialmente transmita la información, siguiendo los principios de negociación de no adelantar ningún posicionamiento.Indicó que en este plan la industria colaboró sustantivamente y se encuentra satisfecha respecto a las decisiones que se adoptaron.El presidente de AMIA enfatizó que la propuesta estadounidense no es factible y que no ayuda a mejorar la competitividad de la industria automotriz en América del Norte, por lo cual en la discusión se seguirá rechazando la postura que crea candado sobre candado a las reglas de origen para poder adquirir el beneficio arancelario.Toda esta semana habrá reuniones de negociación.Solís dijo que están convocados al menos hasta al próximo sábado, cuando se decidirá si se alargan los encuentros.Sin embargo, mencionó que según la información que él ha recibido, y que no proviene de una fuente oficial, es que la intención es ya terminar la negociación para comenzar a redactar el acuerdo en principio.