Santiago y El Rufo.- “Escuchen empresarios”

R- Mi Santias, me quedó claro que no vas a votar por el PRI, ni por Anaya que busca una alianza con el PRI ¿Tons?, ¿vas por AMLO?

S- No mi Rufo, no voy con AMLO, como libre pensador no puedo ir con un partido confesional como el PES, que va en alianza con Morena; votar por el Peje, en mi opinión, es ir contra el Estado Laico y la propuesta que Juárez le copió a Jesús, quién dijo: “Mi reino no es de este mundo.” Mantener a las religiones fuera de la “cosa pública” es la gran aportación de Juárez (¿Me están oyendo curas?), lo que hoy nos permite convivir republicanamente a los diferentes teniendo como común denominador ¡La Patria!

R- Auuu, ya me hiciste bolas, en el artículo anterior mencionaste que las organizaciones empresariales no deberían agarrar bandera contra el Peje, ahora me dices que no es tu candidato.

S- Una cosa no está peleada con la otra, mi Rufo. Estoy convencido de que cada mexicano, incluidos los empresarios y los seguidores del Peje, es libre de tener las preferencias políticas que quiera y apoyar al candidato que quiera, lo que es muy diferente a intervenir en las elecciones y querer “dirigir” la opinión ciudadana mediante desplegados y acciones electorales; me explico: AMLO ha sido muy claro en su mensaje: no tiene ningún problema con los empresarios y los considera una parte valiosa y necesaria del tejido social para reconstruir a México. Su crítica o pleito es con aquellos pseudoempresarios que al amparo del poder, mediante arreglos con políticos y gobernantes (contratos, concesiones, negocios monopólicos, trinquetes, estafas, triangulaciones, fraudes y tranzas, etc.), han sacado ventaja para agandallarse las riquezas nacionales; es así como un grupo reducido de mercaderes del poder, en complicidad con funcionarios públicos, políticos y partidos políticos, se ha beneficiado de manera inmoral dejando sin recursos a la nación en perjuicio de millones de mexicanos ¡Contra estos sátrapas va AMLO! y en lo personal me parece bien ¡Ya basta de corrupción desde y al amparo del poder!, y ¡Ya basta de la impunidad otorgada desde las altas esferas del poder y desde las instituciones!

R- Auuu, pero tendrás que entender, mi Santias, que una de las funciones de las organizaciones empresariales es defender a los “suyos”.

S- Deja y te contesto, perro, recordando aquel anuncio del Consejo Nacional de la Publicidad que decía: “Llámale por su nombre”, al corrupto, corrupto, al ladrón, ladrón, etc. Si los empresarios honestos y nacionalistas consideran como “de los suyos” a los depredadores, se están equivocando, ese es mi mensaje; pero además, nos están dividiendo, me explico: al tomar partido y autonombrarse poseedores de la verdad económica, política y social, se divide el país en buenos y malos, “pirrurris y chairos”, letrados e iletrados, pejistas y antipejistas lo que generará una confrontación de manera natural, siendo esto inmoral, irresponsable y contrario al interés nacional, ya que todos somos simplemente ciudadanos. La propuesta es simple, tratemos a cada connacional como queremos que nos traten, al margen de preferencias políticas, filias y fobias.

“La verdad os hará libres”, dijo Jesús a los judíos y hoy nos urge la verdad como cultura nacional para unirnos, cosa que parecen no entender Meade y Anaya, aclaro: al tener el Peje el 45% de las preferencias electorales, asumen que el 55% lo rechaza y está con ellos ¡Mentira! ¡Están mal!, este par de “candidatos” olvidan que: Si Meade solo tiene el 17% de preferencias, un 83% lo rechaza y lo mismo para el chamaco, si Ricardo tiene un 30% de las preferencias, el 70% lo rechaza. Visto así, el querer manipular el rechazo para anular a una clara mayoría de mexicanos que quieren un cambio que no pueden ver ni en Anaya ni en Meade (me incluyo), es dividir al país bajo una premisa antidemocrática: “Yo tengo la verdad y se lo que conviene a México” 1.- Nadie tiene la verdad, ni quienes apoyan a Meade, ni los de Anaya, ni los de AMLO, 2.- La premisa de que AMLO es un peligro y por ello merece nuestro rechazo es falsa y me remito a los hechos: de los tres, el único que ha gobernado es López Obrador, y si bien su administración no fue un dechado de honestidad y eficacia, tampoco llegó a los excesos de corrupción de un Padrés o de los cínicos tricolores con sus estafas, fraudes, triangulaciones y trinquetes; tampoco llevó AMLO a la capital al desastre que mencionan mentirosamente sus detractores, el D.F. nunca estuvo cerca de ser Venezuela o de expropiar empresas y bienes. En este sentido, comparto el mensaje que, con la foto de Pepe Mujica expresidente uruguayo, me llegó por whatsapp: “Dijeron que no votaran por mí porque representaba el chavismo y el comunismo, al final el pueblo no cayó en el engaño y fui el presidente más honesto en toda la historia de Uruguay” ¡Sin duda fue el más honesto y líder moral mundial!; nada más que aquellos que temen perder sus privilegios y la oportunidad de seguir lucrando con el trabajo de los mexicanos y las riquezas nacionales, como en Uruguay, son poderosos y van a tratar de engañar a la gente y a las organizaciones (incluidas las empresariales) victimizándose o infundiendo miedo a un desastre mayor al que hoy vivimos, aunque viendo la corrupción y depredación del gobierno peñista, se antoja difícil de creer… ¡Así de sencillo!

Escritor y soñador

Un saludo, una reflexión.