Salma Hayek y el vestido con el que sorprendió en la Gala del Met

La actriz mexicana Salma Hayek fue una de las famosas en acudir a la Gala del Met y su paso por el evento no pasó desapercibido, sobre todo por el vestido que eligió.

No es que Salma haya portado una prenda demasiado llamativa o extravagente, sino el estampado.



FOTO:AFP

Hayek se dejó ver con un diseño de Altuzarra, una prenda con aplicaciones de lentejuelas que presentaba un bosque con aves y un venado.



Según Altuzarra, la prenda estuvo inspirada en “El Jardín de las Delicias”, de El Bosco, y en el amor de Salma por los animales.

Learn about the process behind @salmahayek's #metgala look, inspired by 'The Garden of Eden' and Salma's love of animals. #METHeavenlyBodies https://t.co/nQm4H8iySv via @YouTube