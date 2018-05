Interpondrán denuncia en Derechos Humanos por acoso escolar en primaria de Pachuca

Una comitiva de 18 padres de familia se manifestó en la primaria 18 de Marzo, ubicada en Pachuca, en protesta por casos de acoso escolar registrados a finales de abril pasado; anunciaron que interpondrán una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).

Padres denunciaron acoso por parte de 13 alumnos de sexto grado en contra de niños de los primeros niveles.

Lo anterior, luego de que el pasado 30 de abril, durante el festival del Día del Niño, un alumno de primer grado del grupo D fue agredido, acusó María Dolores Cruz Vargas.

En entrevista con AM Hidalgo, la madre de un menor contó que el último día de abril, su hijo fue golpeado en los baños de la institución.

"Me comenta mi hijo que él fue al baño y que había aproximadamente entre 10 y 13 niños, lo agarraron de los pies y de las manos, le taparon la boca. Me dijo que hubo golpes en el estómago y la cabeza y él no se pudo defender".

Luego de ocho días de la agresión, María Dolores exigió una solución en la primaria, ya que argumentó, "mi hijo se hace del baño, ya no duerme, ve sombras, ya no quiere comer", puntualizó.





AUTORIDADES ESCOLARES, SIN DAR SOLUCIÓN

Tras una reunión efectuada con la directora del plantel; la comitiva de padres de familia expresó su desacuerdo, ya que hasta el momento no se han identificado a los niños responsables.

A pesar de que dos integrantes de la dirección general de fortalecimiento educativo de Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado, acudieron a dialogar, María Dolores indicó que los cursos de prevención y atención psicológica que la SEP propone son insuficientes.

En caso de que no exista sanción para los alumnos responsables, la madre de familia refirió que acudirá a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo para interponer una queja.



BULLYING, PREOCUPA A PADRES DE FAMILIA

Los 18 padres de familia que se reunieron en la institución también externaron su angustia, ya que refirieron "nadie quiere que le pase algo similar a nuestros hijos".

Asimismo, mencionaron que a raíz de la denuncia de Cruz Vargas se han dado a conocer otros casos de violencia escolar.



Tal es el caso de una alumna de quinto grado, quien el día de ayer fue agredida con dos golpes en el estómago durante las clases de educación física.