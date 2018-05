Se equivocan: cambian de coalición a Alejandro Murillo

Por utilizar el nombre de la coalición Por México al Frente, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Hidalgo interpondrá un recurso jurídico contra el candidato al Senado por la segunda fórmula Alejandro González Murillo emanado de la coalición PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza.

Lo anterior, luego de encontrar una barda en la que se promociona a González Murillo como candidato al Senado por la coalición Por México al Frente, nombre de la alianza fraguada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.





“Queremos pensar que hubo un error; sin embargo, nosotros vemos más una intención de confundir a la ciudadanía y obviamente que el voto no sea el más certero, por eso vamos a proceder legalmente ante el INE y el tribunal”, dijo Héctor Chávez Ruíz, presidente del PRD en el estado.

La barda con el “error” (pues en lugar de promocionar la coalición de El Frente debería decir Todos por México) fue ubicada en el municipio de Tepeapulco. Ante este panorama revisarán si hay más publicidad que pueda confundir a los ciudadanos.

“De alguna manera están desviando la atención hacia aquellos candidatos que no son de El Frente; obviamente en El Frente nos reservamos el derecho de admisión y ellos no tienen cabida y sabemos que hoy los números no les dan en sus mediciones; por el contrario, saben perfectamente que el Frente por México y por Hidalgo está creciendo”, expresó.