Rinden homenaje a Miguel Hidalgo

Ante el monumento del padre de la patria Don Miguel Hidalgo y Costilla que se encuentra en la explanada de la plaza Miguel Hidalgo, autoridades municipales rindieron honores con motivo del 265 aniversario de su natalicio.“Este evento tanto para los guanajuatenses como para los mexicanos es muy representativo, es el comienzo de una lucha de libertad, que es uno de los derechos humanos más importantes que cada personas puede gozar” refirió el Secretario de Ayuntamiento, José Maria González Navarro.Ante el acto cívico, González Navarro señaló que esta es una fecha que nos alienta a continuar con esa lucha independentista que nos permite vivir hoy con libertad, forjando como buenos ciudadanos el futuro de Irapuato, de Guanajuato y del país.Recordando aquel 8 de mayo de 1753 cuando Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla y Gallaga Mandarte Villaseñor, vio la luz al nacer en la Ex Hacienda de Corralejo en Pénjamo, Guanajuato; comenzó a escribirse una nueva página en la historia de México.El Secretario González Navarro convocó a no bajar los brazos y no claudicar en la lucha diaria y el esfuerzo constante y permanente por lograr un Irapuato mejor.“No permitamos que situaciones adversas nos dominen y nos dobleguen, sigamos con la frente en alto empuñando el estandarte de la libertad, seamos el ejemplo vivo de los ideales libertarios e independentistas del padre dela Patria, con el trabajo y esfuerzo diario de cada ciudadano que este gran personaje de la historia siga convertido en el icono y referente mundial que hoy nos convoca a refrendar nuestra nacionalismo” mencionó González Navarro.Posteriormente autoridades municipales, colocaron una ofrenda floral ante el monumento de la figura de Don Miguel Hidalgo y Costilla, la escolta de la XII Región Militar rindió honores a la bandera entonando el lábaro patrio con las notas musicales a cargo de la banda municipal.En el evento también estuvieron presentes alumnos de la Escuela Primaria Melchor Ocampo y Benito Juárez, quienes también rindieron honores a la bandera ante el acto cívico.