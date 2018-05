Exigen a autoridades cumplir compromisos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La mañana de este martes, un grupo aproximado de 50 personas originarias de la colonia Manuel Serrano Vallejo, del municipio de Valle de Santiago, se manifestaron en la Zona Centro de la ciudad exigiendo que las autoridades cumplan los compromisos hechos con los colonos.La dirigente de Antorcha Campesina en Valle de Santiago, Soledad Pérez Pérez, explicó que el motivo de la manifestación era para exigir a las autoridades que se les brindara la instalación de los servicios básicos, ya que indicaron tienen casi tres años de vivir ahí sin contar con dichos servicios.“La razón anterior por la que no podían atender nuestras peticiones era porque decían que era un predio irregular y que no teníamos escritura y ahora que ya tenemos una a nombre de la Asociación Civil Vivienda para todos los Guanajuatenses, pero ya han pasado cuatro meses y no nos dan respuesta”, comentó Soledad Pérez.Se acordó por parte de las autoridades municipales que se atendería a un comité de representantes por parte del Secretario del Ayuntamiento Guillermo Galván, ya que se informó no se encontraba en la presidencia el alcalde Manuel Granados Guzmán.Al transcurrir el tiempo y al no obtener compromisos concretos por parte de las autoridades, el grupo de manifestantes se retiraron del inmueble para cerrar el paso vehicular en la esquina entre la calle Arteaga e Hidalgo durante un lapso aproximado de veinte minutos.Después se retiraron al informarles las autoridades que el próximo martes acudirían representantes de Gobierno del Estado para plantear propuestas y soluciones que sean factibles para ambas partes, una de ellas el compromiso que se hizo hace un par de meses de destinar un recurso de 10 millones de pesos para realizar obras en la colonia Manuel Serrano Vallejo.