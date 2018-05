Invita Cruz Roja a sus cursos de primeros auxilios

“Y si todos estamos expuestos toda la población debería saber primeros auxilios para poder solventar la situación”.

De tres a cuatroEntre una de las técnicas más importantes que la población puede aprender para salvar una vida se encuentra la Maniobra de Heimlich.Fabián García Moreno, subcoordinador estatal de Capacitación de la Cruz Roja, dijo que es muy común que“El curso ‘Seis acciones para salvar una vida’ es básico y consiste en aprender las seis intervenciones que se deben realizar con un paciente.”, señaló.García destacó que es importante hacer difusión de este tipo de maniobras ya que cualquier persona está expuesta a sufrir asfixia o atragantamiento.“Ensi sería una de las labores de difusión en cuanto a la cultura de primeros auxilios, porque la mayoría de las veces las empresas se acercan a Cruz Roja hasta que ya les pasó tal evento y no supieron cómo reaccionar y ahora quieren invertir en prevención”, agregó.ubicadas en la calle 20 de Enero 410, de la Zona Centro.es un procedimiento que se emplea para ayudar a una persona que se está asfixiando y que está consciente pero que no puede hablar. Con esta técnica se busca expulsar aire de los pulmones del afectado para provocarle tos, pues la fuerza de ésta podría sacar el objeto de las vías respiratorias.Preguntarle a la persona si se está asfixiando.Si mueve la cabeza diciendo que sí, hay que preguntar si puede hablar. Si la persona no puede hablar será necesario llamar al 911.Si la persona puede hablar hay que pedirle que trate de toser para tratar de sacar el objeto de sus vías respiratorias.Agarrarse la garganta.No poder toser.Dificultad para hablar.Color rojo o azulado en el rostro.