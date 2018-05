EMPRESARIOS UNIDOS

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al desplegado que las principales cámaras empresariales publicaron ayer en medios nacionales, luego de los dardos que les lanzó Andrés Manuel López Obrador, también se sumó la IP de Guanajuato.Lo firmaron la Coparmex de León, Celaya e Irapuato; la Canaco de León, Guanajuato, Salamanca y San Felipe; y las Cámaras del Calzado (CICEG), la Curtiduría (Cicur) y la Proveeduría (Apimex).Además de organismos nacionales como Concamin, Canacintra, y más, con representación local. AMLO tuvo en precampaña una reunión con empresarios leoneses y no ha dicho si vaya a regresar.El Eje Metropolitano León-Silao por fin fue abierto ayer totalmente a la circulación. La primera etapa del proyecto entre los bulevares Morelos y Delta se comenzó, lee usted bien, en el año ¡2008! y se inauguró en 2011, después de eso el anterior sexenio que encabezó Juan Manuel Oliva Ramírez, ya no avanzó.El gobierno de Miguel Márquez empezó también titubeante con el proyecto pero, a buena hora, les “cayó el veinte” que no había más tiempo que perder ante el caos en que se ha convertido el bulevar Aeropuerto, principalmente en horas pico en las que hay que salir y entrar a León. Recapacitaron del plan inicial de hacerlo a dos carriles y en concreto asfáltico por los cuatro carriles y en hidráulico.Se requirieron de 11 etapas más, pero ya está, desde la carretera Silao-San Felipe hasta el bulevar Morelos. No pudieron hacer bombo y platillo por la veda electoral, pero de cualquier manera las autoridades estatales y municipales convocaron a los vecinos de San José del Potrero para el anuncio. Evitaron poner sillas a los invitados, cortar el listón y dar cifras de inversión, pero no el acto oficial.Aunque ya todo el Eje está en funcionamiento no hay que perder de vista que está en ejecución la ampliación de dos a cuatro carriles del tramo de Puerto Interior a la carretera Silao-San Felipe que debe estar terminado en septiembre; así como la ciclovía de Puerto Interior hasta Delta-Las Torres y el alumbrado público desde la calle Karol Wojtyla a Delta, que debe estar en junio sin afectar la circulación.El priísta Chava Ramírez Argote pide licencia este jueves en sesión de Ayuntamiento para iniciar campaña el próximo 14 de mayo en busca de la diputación local del V distrito, en una interesante contienda con la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien busca la elección consecutiva.Y, aunque Chava regresará a su función el 12 de julio, después de la elección, su licencia se suma a la de los también regidores, Norma López Zúñiga y Sergio Contreras Guerrero. La primera priísta en campaña por el distrito 03 federal; y el segundo a la Alcaldía por el Partido Verde. Así que, sin demeritar la labor de sus suplentes, el aguerrido bloque opositor al panismo queda debilitado.El primero que se fue desde el 8 de febrero fue Sergio, y dejó su lugar a Gerardo Fernández; el espacio de Norma lo tomó Sandra Carmona (esposa de Chava Ramírez), y la silla de Salvador la ocupará Aarón Lira Patlán, ex director de Atención Ciudadana en el trienio de la alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez.Lo que sí es que la oposición, luego de insistir en la salida del secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, ya de plano dejarán ese tema por la paz, pues no encontraron eco en su momento y el despido de un titular de gabinete hoy sólo serviría para gastar más en liquidaciones.Chava Ramírez recuerda que hay propuestas que presentó en la Comisión de Gobierno y Seguridad sin atender. Al inicio del trienio planteó la conveniencia de adquirir body-cam para los policías y apenas hay 25 en operación; un estudio criminológico para prevenir el delito del que falta presenten los resultados; y la necesidad de tener espacios de acondicionamiento físico en las delegaciones de Policía.Ramírez Argote también lamentó que se haya optado por pedirle al Congreso del Estado decidir sobre auditar lo que fue el Fideicomiso del Estadio León para deslindar las responsabilidades administrativas, civiles o penales que hubiera por la pérdida del inmueble; pues es hora que simplemente no pasa algo.La postura del PRI era que la Contraloría hiciera la investigación, lo que forzaba a la salida del contralor Esteban Ramírez Sánchez, quien en su etapa como responsable Jurídico del Municipio participó, junto con el entonces y actual secretario del Ayuntamiento, Chuy López Gómez, en la conformación de la debatible figura del fideicomiso con la que se prometió que el Estadio sería de los leoneses, ¡jajaja...!Luego de irse de Guanajuato cuestionando al ex presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza; y al candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez García, el guerrerense que estuviera por tres meses como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI,, fue nombrado ayer por el nuevo jefe nacional, su paisano René Juárez Cisneros, como Subsecretario de Operación Política del CEN tricolor.