La República... del odio

Qué lleva por dentro. De qué madera está hecho. Cuáles son sus verdaderas intenciones. Qué lo gratifica en la vida. Si el poder magnifica bondades y mezquindades, debilidades y resentimientos, en esa consistencia emocional nos va la vida.“Ingratos”, “siniestros”, “traficantes de influencias”, “corruptos” son palabras que desnudan una furia interior.. Allí una de las definiciones del odio. El odio nos ciega, el odio degrada la razón, el odio envilece al ser humano. No es un simple rechazo, válido o no, es una emoción perversa que domina el entendimiento. El que pierde la capacidad de razonar es un bárbaro, un esclavo de la barbarie. Con su permanente sonrisa -que mucho oculta- lanza los nombres de seres humanos a los que no conoce,Si los odia, qué mal les desea. Y menciona algunos nombres y al hacerlo provoca el odio hacia Roberto, Claudio, Alejandro, Eduardo y otros. Es el mismo odio que desbocado galopa en las redes sociales que tan buen servicio le han hecho, odio contagioso por eso se le van encima a Jorge por su ascendencia judía.Y elcalla y con su silencio otorga respaldo cómplice a las masas de odio que está convocando., sin concebir que los hogares de los mexicanos dependen de la prosperidad de las empresas, sea la que sea, una enorme o una pequeña, sin imaginar siquiera que los alimentos de los hogares mexicanos provienen de trabajos, empleos, ocupaciones, oficios, conocimientos, actividades que buscan primero un beneficio individual y que se vuelve colectivo. No comprende que la generación de riqueza, de prosperidad, es deseable, pero que para obtenerla se debe trabajar.Nadie debe odiar a quienes generaran bienestar. Él lo hace: odia a los empresarios.Dice provenir de una familia de comerciantes y que eso lo capacita para manejar las grandes cuentas nacionales, o sea que hay estirpes y él hereda ese conocimiento profundo. Pero el comercio también es una actividad lucrativa que brinda empleo a millones, es una de las más importantes acciones civilizatorias. Todo comerciante es un empresario.Está muy confundido. Odia en lo concreto, con nombres y apellidos; odia en lo abstracto, “minoría rapaz”; odia por actividad laboral, ser empresario, odia punto. Pero después aparece la idea del perdón divino, perdón cargado de religiosidad, no habrá persecución, bendito sea el señor que nos perdona por encima de las leyes. “No impulsaré nuevos procesos” -¿y si la ley lo mandata?- “pero tampoco frenaré los que están en curso”, como si fuera facultad de un presidente impulsar o frenar procesos judiciales. Esa es la presidencia que lleva en su cabeza.Odia a los intelectuales “fifís”, odia a la sociedad civil en la que muchos mexicanos entregan su vida por los otros. Pero su capacidad de odio pareciera insaciable y por ello a los que no voten por él los tilda de antemano de “cómplices de la corrupción”. De nuevo divide a la República entre los honestos -que votarán por él- y los cómplices de la corrupción que todo indica serían seis de cada diez mexicanos... o más. Entonces, vale la pregunta,Enemigos unos de otros. ¡Qué país!Su vida debe ser un infierno. El horror es que desea trasladar ese infierno, ese odio, a nuestro país, a México.Ahí la trampa, que los odiados por él, muchos, los miembros de la mafia del poder y la minoría rapaz, los empresarios todos, los conspiradores, los millones de cómplices, los “fifís”, los de la sociedad civil, se envenenen con el odio que él prodiga generosamente y entonces terminen odiándolo. También eso está en juego, si llega al poder difícilmente podrá recoger todas las ofensas que ha lanzado. Y si no llega, que también es muy factible, su derrota alimentará aún más el odio de sus huestes.