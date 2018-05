Acusa Sheffield a familia de Diego de enriquecerse con erario, él responde 'hay datos incorrectos'

"Esta familia se ha enriquecido con el erario. Con estos 585 mil 623.80 pesos mensuales que gana se pueden contratar más ministeriales. Lo único que se le fue fueron las mascotas porque no hay plazas para las mascotas", criticó el ex panista.



“¿Ah, sí?, ¿desde mis tatarabuelos?”, respondió Diego Sinhué al cuestionarle sobre lo que dijo Sheffield sobre que su familia vive del erario.

El candidato a la Gubernatura del Estado por la coalición "Juntos Haremos Historia",En rueda de prensa el ex panista presentó el árbol genealógico de la "Familia Feliz" de Diego Sinhué, una gráfica donde aparece en la parte superior el papá del ahora también candidato a la Gubernatura del Estado,quien como Director General del Instituto de Seguridad en la Tenencia de la TierraTambién aparecen las tías de Diego Sinhué,Al igual quetambién ocupanTras la acusaciones del candidato Ricardo Sheffield Padilla a su adversario Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, éste prefirió no hacer comentarios.En entrevista con am en Irapuato, señaló que su equipo de comunicación dará respuesta en una rueda de prensa.Al insistirle mencionó quey que hoy mismo su equipo de comunicación dará los detalles.