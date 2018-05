Libramiento de Silao será la obra más cara

“Al revelar am el trazo del libramiento, no hay motivo ni fundamento para mantener reservas sobre esa parte del proyecto, especialmente en el costo de los derechos de vía.

“En cuanto a los documentos que supuestamente contienen información confidencial (datos personales y económicos privados), deberían proceder a generar versiones públicas, en su caso”, opinó el investigador.



“Fue lo que les comenté, no tienes que dejarla reservada y ese creo que fue un error técnico, al contrario, te doy la información, en un mes o dos meses cuándo estén ya los proyectos ejecutivos, ya validados y esos serán los costos”, dijo Márquez



“A ver, acabo de hablar yo con Arturo (Durán Miranda, Secretario de Obra Públicas) y hoy que vi la nota (de am) y con el titular de la Unidad de Transparencia del Estado y ahorita les estarán dando aquí mucha mayor información , literalmente está estipulada casi toda la información, el decreto que se publicó y es del conocimiento de todos”.



“Hay algunos anexos que efectivamente se están generando, para información de ustedes que lo están solicitando y hay algunos de ellos que los tendrán que precisar y no pueden dárselos ahorita, sobre todo por el costo que traen paramétricos, es decir, el puente va a costar aproximadamente equis cantidad, no, no es aproximada, a mí me tienes que dar el proyecto ejecutivo para saber exactamente cuanto va ser”, dijo Márquez.



-¿Gobernador, no se está inflando el proyecto?

-No, no, para nada, va con costos que son públicos, que son abiertos, la revisión y la supervisión será muy cuidadosa.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

comparado con obras viales realizadas en los últimos años en la entidad.Incluso tendrá un costo más elevado que el Eje Metropolitano León-Silao quey en gran parte fue construido con concreto hidráulico.En un comparativo que realizócon obras estatales y municipales como e, los bulevares Timoteo Lozano y Las Joyas de León, así como el proyecto del Eje Metropolitano a Purísima del Rincón, los costos por kilómetro lineal fueron más bajos.Con base en lasSi se toma en cuenta que, 6.3 de dos carriles y 8.5 de cuatro carriles, (en total suman 23.3 kilómetros de dos carriles), cada uno tendrá un costo de 96.2 millones de pesos.investigador del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), consideró queAgregó que en estos casos la informaciónentre compañías en busca de la concesión, pero no hubo tal pues se trató de una asignación directa.El gobernadorque no debió suceder.Abordado en el acto inaugural de la última etapa del Eje Metropolitano León-Silao, Márquez am publicó este lunes que el Gobierno Estatal reservó por dos años la información sobre la concesión de la obra y la operación delAsimismo se comprometió a hacer públicos todos los documentos de la compra de tierras en los diez ejidos por donde se tiene proyectado el libramiento.