¿Nepotismo o méritos propios? Los casos de familiares de políticos y funcionarios que ahora son candidatos

En al menos una decena de casos en este proceso electoral familiares de políticos y funcionarios obtuvieron una candidatura, y aunque esas postulaciones no son ilegales, expertos señalan el riesgo de incurrir en nepotismo.

Para estas elecciones, hay candidaturas como la de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, quien es hijo del gobernador de ese estado y aspirante al mismo puesto; Rodrigo Gayosso Cepeda, hijastro del gobernador de Morelos Graco Ramírez y candidato a la gubernatura; o Erika Alonso, esposa del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y candidata por ese estado.

